Следствие считает, что заместитель министра обороны России Тимур Иванов может скрыться в ЕС в случае освобождения. Об этом заявил адвокат Иванова Мурад Мусаев, слова которого передает РИА Новости.

Он заявил, что недопустимо на заседании с серьезным лицом говорить так о человеке, который числится и в европейских, и в американских санкционных списках.

Также Мусаев сказал, что защитникам Иванова до сих пор не удалось навестить его в «Лефортово».

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Мосгорсуд оставил без изменения постановление Басманного районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова в СИЗО. Об этом сообщили в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу заявителя о замене избранной меры пресечения на домашний арест либо иную, не связанную с содержанием под стражей.

В сообщении напомнили, что Иванов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей "Получение взятки". Он останется под стражей до 23 июня 2024 года.

О задержании Иванова по подозрению во взяточничестве стало известно 23 апреля. Замминистра обороны РФ свою вину не признал.

По данным СК РФ, замминистра вступил в сговор с третьими лицами для получения взяток за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства.

24 апреля Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны РФ. Также заключили под стражу еще двух фигурантов дела – Сергея Бородина и Александра Фомина.

Позднее московский суд отправил в СИЗО экс-подчиненного Иванова Антона Филатова за растрату.

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Защита принесла в Мосгорсуд четыре пакета с наградами замглавы Минобороны России Тимура Иванова. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, на пакетах было написано «Армия России», их несли два человека.

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Защита заместителя главы Министерства обороны России Тимура Иванова подтвердила его отстранение от должности. Об этом сообщает РИА Новости.

Адвокат Иванова Мурад Мусаев сказал, что заместитель главы Минобороны временно отстранен от должности. Также Мусаев рассказал, что его подзащитному вменяется взятка в размере одного миллиарда рублей. По его словам, следствие считает, что подрядчики Иванова бесплатно построили ему некоторые объекты. Мусаев заявил, что это не соответствует действительности.

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Имущество близких и родителей заместителя министра обороны России Тимура Иванова арестовали в связи с его уголовным делом о взятке в миллиард рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Иванова.

По словам адвоката, арест был наложен даже на банковские счета родителей, где было по десять тысяч рублей. О другом имуществе, которое также было арестовано, защита заявила, что не знает. Однако адвокат обратил внимание, что квартира в Чистом переулке и дом на Рублевке Иванову не принадлежат.

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Защита обжалует в кассации решение об аресте заместителя главы Минобороны России Тимура Иванова. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на его адвоката Мурада Мусаева.

Юрист также отметил, что его подзащитный находится в СИЗО в одиночной камере, однако он сохраняет бодрость.

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Московский городской суд оставил под стражей друга задержанного по делу о взятке заместителя министра обороны России Тимура Иванова — бизнесмена Сергея Бородина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Защита Бородина пыталась оспорить решение Басманного районного суда столицы, однако Мосгорсуд оставил его без изменения. В результате бизнесмен будет находиться под стражей до 23 июня. Ему предъявили обвинение по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

Ранее сообщалось, что Бородин владел 18 компаниями. Сейчас он является владельцем шести компаний, три из которых принадлежат ему полностью.