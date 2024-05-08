Суд оставил в СИЗО замминистра обороны Иванова

Мосгорсуд оставил без изменения постановление Басманного районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова в СИЗО. Об этом сообщили в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы. Суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу заявителя о замене избранной меры пресечения на домашний арест либо иную, не связанную с содержанием под стражей. В сообщении напомнили, что Иванов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей "Получение взятки". Он останется под стражей до 23 июня 2024 года. В свою очередь, защита Иванова заявила, что обжалует в кассации решение о его аресте. Юристы будут добиваться смягчения меры пресечения для замминистра обороны по делу о взятке, пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Мурада Мусаева. По его словам, Иванова держат в одиночной камере, но настрой у него бодрый. Адвокат отметил, что замминистра отстранили от должности. О задержании Иванова по подозрению во взяточничестве стало известно 23 апреля. Замминистра обороны РФ свою вину не признал. По данным СК РФ, замминистра вступил в сговор с третьими лицами для получения взяток за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства. 24 апреля Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны РФ. Также заключили под стражу еще двух фигурантов дела – Сергея Бородина и Александра Фомина. Позднее московский суд отправил в СИЗО экс-подчиненного Иванова Антона Филатова за растрату.