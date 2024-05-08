Замглавы Минобороны Иванова отстранили от должности

Защита заместителя главы Министерства обороны России Тимура Иванова подтвердила его отстранение от должности. Об этом сообщает РИА Новости.

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Адвокат Иванова Мурад Мусаев сказал, что заместитель главы Минобороны временно отстранен от должности. Также Мусаев рассказал, что его подзащитному вменяется взятка в размере одного миллиарда рублей. По его словам, следствие считает, что подрядчики Иванова бесплатно построили ему некоторые объекты. Мусаев заявил, что это не соответствует действительности.

Замминистра обороны России Тимур Иванов был задержан сотрудниками правоохранительных органов 23 апреля на рабочем месте. Ему предъявили обвинение по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Мужчина свою вину не признал.