Адвокат Мусаев: следствие считает, что Тимур Иванов может сбежать в ЕС

Следствие считает, что заместитель министра обороны России Тимур Иванов может скрыться в ЕС в случае освобождения. Об этом заявил адвокат Иванова Мурад Мусаев, слова которого передает РИА Новости. Он заявил, что недопустимо на заседании с серьезным лицом говорить так о человеке, который числится и в европейских, и в американских санкционных списках. Также Мусаев сказал, что защитникам Иванова до сих пор не удалось навестить его в "Лефортово". 8 мая Мосгорсуд оставил в СИЗО Иванова. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Адвокаты замминистра обороны принесли в суд четыре пакета его наград. Отмечалось, что Тимуру Иванову вменяют взятку в размере примерно 1 млрд рублей. 24 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал до 23 июня 2024 года замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова и его друга Сергея Бородина в рамках уголовного дела о получении взяток в особо крупном размере. Следствие полагает, что Иванов сговорился с третьими лицами для получения крупной взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.