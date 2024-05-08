Защита принесла в суд пакеты с наградами замминистра обороны Иванова

Защита принесла в Мосгорсуд четыре пакета с наградами замглавы Минобороны России Тимура Иванова. Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным источника, на пакетах было написано «Армия России», их несли два человека.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд начал рассматривать жалобы на арест Иванова. Слушания проходят в закрытом режиме. Защита просит отпустить замминистра под домашний арест либо в квартиру, расположенную напротив Верховного суда России в центре Москвы, либо в дом на Рублевке.

Иванова заключили под стражу до 23 июля. Ему вменяется получение взяток на сумму один миллиард 185 миллионов рублей.