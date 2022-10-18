Вечером 17 октября во дворе жилого дома в Ейске Краснодарского края рухнул военный самолет. Многоэтажка вспыхнула. Число жертв к утру достигло 15 человек. «ФедералПресс» составил хронологию событий, собрал версии ЧП, рассказы очевидцев и заявления властей по авиакатастрофе.

18:10. Появились сообщения от очевидцев о горящем в воздухе самолете. Спустя несколько секунд воздушное судно рухнуло во дворе жилого дома на улице Коммунистической, в многоэтажке начался сильнейший поджар.

«Я в этот момент стояла на балконе и видела, как летел самолет на очень низкой высоте. Видно, он только взлетел. Потом был очень сильный хлопок, и где-то через 20 секунд воздушное судно упало неподалеку от торгового центра. Видела, как двое пилотов катапультировались», – рассказала СМИ одна из свидетельниц ЧП.

18:20. В МЧС поступил звонок о возгорании многоэтажки по ул. Коммунистическая 20/1. По словам руководителя пресс-службы ГУ МЧС РФ по краю Дарьи Диюновой, был объявлен ранг пожара 3. Огонь охватил с 1 по 5 этаж девятиэтажного дома, общая площадь горения на тот момент составляла 2000 квадратных метров.

18:30. Минобороны РФ выступило с заявлением, что после вылета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение Су-34, рухнув вплотную к жилому дому. Полет был тренировочным, по словам катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете.

19:00. К месту ЧП прибыл губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. К тушению пожара привлекли все краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны. Эвакуированы около 250 человек из горящего здания, а также жильцы близлежащих домов.

19:20. Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову и министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко вылететь в Ейск для оказания всей необходимой помощи. К тому моменту стало известно, что предварительно один человек погиб и трое пострадали. Из-за пожара были повреждены 17 квартир.

19:25. По факту крушения Су-34 в Ейске военное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело.

«На место происшествия направлены криминалисты центрального аппарата ведомства. Следователи установят обстоятельства и причины произошедшего», – рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

20.00. Губернатор региона Вениамин Кондратьев оповестил, что по данным МЧС остатки самолета потушены. Эвакуация жильцов близлежащих домов отменена. Пожар локализован, с огнем боролись более 400 человек и свыше 100 единиц техники. На месте работают бригады скорой помощи.

20:15. К месту ЧП прибыли специалисты ожогового отделения из Краснодара, а также туда направили санавиацию и машины скорой помощи. В ЦРБ Ейска развернули восемь операционных. Для пациентов в тяжелом состоянии подготовлены 11 коек реанимации, для пострадавших в состоянии средней степени тяжести – 100 коек с кислородом.

20:48. Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова сообщила об увеличении жертв ЧП.

«На этот момент по пострадавшим: 10 человек, из них 3 детей. Тяжелые – 7 взрослых и 1 ребенок. Они отравились продуктами горения. Всех вывезли в стационар. Достоверно известно о трех погибших», – написала Анна Минькова.

22:00. На место ЧП в Ейск выехал полномочный представитель президента России в ЮФО Владимир Устинов. Пожар в многоэтажке после крушения военного самолета Су-34 потушен.

22:10. Кондратьев поручил установить местонахождение всех жильцов дома в Ейске. Всего в многоэтажке прописаны 556 человек, из них 76 – дети.

22:40. По данным единой дежурно-диспетчерской службы города, 6 человек погибли и как минимум 6 пропали без вести после крушения самолета. В МЧС уточнили, что общее число пострадавших при ЧП в Ейске увеличилось до 27 человек, часть из них находятся в больницах в состоянии разной степени тяжести.

23:00. Власти Краснодарского края приняли решение выплатить семьям погибших по 1 млн рублей, пострадавшим со средним и тяжким вредом здоровью – по 400 тысяч рублей, с легким – по 200 тысяч рублей. Единовременная выплата каждому пострадавшему составит 10 тыс. рублей. На каждого прописанного члена семьи при частичной утрате имущества – 50 тыс. рублей, при полной потере – 100 тыс. рублей.

00:10. Два вертолета Ми-8 МЧС России прибыли в Ейск для эвакуации пострадавших. Также из Москвы вылетел спецборт Ил-76, оборудованный медицинскими модулями. Глава Минздрава РФ и губернатор посетили больницу, где пообщались с пострадавшими.

01:40. Мурашко заявил, что из-за ЧП погибли трое, пострадали 19 человек. 11 человек находятся в ейской больнице. Из них две беременные женщины на сроках 12 недель и 32 недели. На лечении находятся 4 ребенка, все в состоянии легкой степени тяжести и удовлетворительной.

02:00. Жильцов пострадавшего дома разместили в пункте временного размещения.

04:30. Глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что взрыва при крушении самолета не было, рядом дома не пострадали. Пожар возник в результате разлива горючего.

06:00. Спасатели завершили разбор завалов. После завершения поисково-спасательных работ общее число погибших составило 13 человек, в том числе 3 детей. Пострадали 19 человек. За время поисково-спасательной операции спасли 68 человек, свыше 360 эвакуированы.

07:00. МЧС продолжает работу на месте крушения. Жилой дом будет обследован с помощью диагностического комплекса «Струна». Спасателям предстоит ответить на вопрос, будет ли снесена многоэтажка после ЧП или ее часть можно еще реконструировать.

В Ейске спасатели закончили разборку завалов на месте падения истребителя-бомбардировщика. Были найдены тела ещё десяти погибших, таким образом, число жертв увеличилось до 13. Среди погибших трое детей. Такие данные на 6:00 (мск) приводит Минздрав РФ.

По данным ведомства, 19 человек получили ранения, четверо из них доставлены на лечение в Краснодарскую краевую больницу. Пациенты находятся на искусственной вентиляции лёгких, у них тяжёлые ожоги. Оказание медицинской и психологической помощи пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения Михаила Мурашко, который прибыл в Ейск поздно вечером.

«Трое погибших выпрыгнули с верхних этажей горящей многоэтажки. По словам главврача, мы имеем многочисленные травмы, свидетельствующие о том, что это прыжки были совершены с высоты», — об этом РИА Новости рассказала вице-губернатор Краснодарского края Анна Менькова.

По данным регионального оперативного штаба, в пункт временного размещения направились 23 человека. 501 человек предпочёл отправиться к родственникам или знакомым. Всего в доме на момент ЧП были прописаны 675 жильцов.

По словам главы МЧС России Александра Куренкова спасены 68 человек, в том числе при помощи автолестниц, свыше 360 эвакуированы.

«Как такового взрыва не было, потому что рядом стоящие строения не потеряли даже остекления. Никакого взрыва не было. Есть повреждения дома, оно характерное, но пожар возник в результате разлива горючего, пострадали люди», — сказал Куренков.

Истребитель-бомбардировщик совершал учебно-тренировочный полёт, из-за возгорания двигателей Су-34 упал во дворе жилого дома на ул. Коммунистической. На месте крушения начался пожар, пламя перекинулось на девятиэтажку.

Опубликовано видео падения истребителя Су-34 в Ейске, которое стало причиной пожара в жилом доме. Об этом сообщает Baza.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как летящий самолет загорается еще во время полета, а затем падает возле дома. В следующую секунду многоэтажку охватывает пламя.

Техническая неисправность самолета стала причиной его падения в жилом массиве в Ейске. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК РФ.

"В настоящее время следствие в качестве основной версии падения рассматривает техническую неисправность воздушного судна", - говорится в сообщении.

Ведомство квалифицировало крушение самолета как нарушение правил полетов.

"Главным военным следственным управлением СК России продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним"), по факту крушения самолета Су-34 в городе Ейске", - говорится в сообщении.

Следователи ведут допрос пилотов.

"Следствием изъяты образцы топлива на аэродроме вылета, а также необходимая документация. Допрашиваются летчики, которые успели катапультироваться, а также персонал аэродрома. С места крушения самолета уже изъяты бортовые самописцы, по ним назначены экспертизы", - говорится в сообщении.

Момент катапультирования пилотов Су-34, потерпевшего крушение в Ейске Краснодарского края, сняли на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На записи видно, как самолет летит над жилыми домами. В какой-то момент происходит вспышка, после чего можно заметить два раскрывающихся парашюта.

Угрозы обрушения дома в Ейске после крушения самолёта Су-34 на данный момент нет, сообщил глава ГУ МЧС Кубани Олег Волынкин.

«Угрозы обрушения на данный момент нет», — цитирует его РИА Новости.

Волынкин уточнил, что аварийно-восстановительные работы в доме, пострадавшем при ЧП в Ейске, планируется завершить в течение суток.

Ранее в Ейске завершили разбор завалов жилого дома, спасены 68 человек.

Аналитик авиаотрасли Роман Гусаров предположил, что пилоты Су-34 не смогли увести бомбардировщик от жилого дома из-за низкой скорости и недостаточной высоты. Об этом он заявил «Газете.ру».

Су-34 упал возле девятиэтажки в Ейске вечером 17 октября. Бомбардировщик вылетел с военного аэродрома Южного военного округа и выполнял учебно-тренировочный полет.

Летчики, успевшие катапультироваться, рассказали, что при взлете загорелся один из двигателей Су-34, что и стало причиной крушения.

По словам Гусарова, могло произойти возгорание не одного, а сразу двух двигателей. Он отметил, что такие возгорания часто происходят именно при взлете, когда двигатель работает на максимальных оборотах.

«Возможно, у пилотов не было ни достаточной высоты, они не успели набрать, ни скорости для того, чтобы как-то маневрировать», - заявил аналитик.

Он отметил, что при запасе скорости и высоты летчики способны маневрировать даже с двумя отказавшими двигателями.

«Но если самолет только взлетает и у него недостаточно скорости и высоты, да еще полные баки тяжелые, то здесь практически не было вообще ни времени, ни возможности куда-то его увести», - подчеркнул он.

Четырех пострадавших, среди которых пятилетняя девочка, из жилого дома в Ейске после падения самолета Су-34 доставили санавиацией в Краснодар. Медики диагностировали у них тяжелые травмы. Такие новые данные привела заместитель главы Кубани Анна Минькова, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным представительницы властей, четырех пострадавших уже разместили в реанимации.

Минькова уточнила, что 17-летний житель дома в Ейске находится в стабильно тяжелом состоянии, на ИВЛ. У него отравление угарным газом и ожог дыхательных путей. Также в Краснодар после ЧП доставили 51-летнего пациента с 80 процентами ожогов тела. Мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, у него сломаны конечности и выявлено отравление угарным газом, разъяснила замглавы Кубани.

«73-летняя женщина в тяжелом стабильном состоянии, также на ИВЛ. Пятилетняя девочка также в тяжелом стабильном состоянии. На КТ обнаружен отек мозга с ишемическими повреждениями», — добавила Минькова.

Ранее врачи сообщили, что жизни 15 из 19 пострадавших при падении военного самолета возле жилого дома в Ейске ничто не угрожает.

В экстренных службах Ейска сообщили о том, что в доме, рядом с которым накануне рухнул самолет, до сих пор остаются обломки воздушного судна. При этом все аварийно-восстановительные работы планируется завершить уже в течение суток.

«Жильцов второго, третьего, четвертого подъезда размещают в пункт временного назначения. Сейчас проведение аварийно-восстановительных работ продолжается. Фрагменты авиационной техники находятся в здании самого дома. После того как работу закончит комиссия по происшествиям с военной авиацией, мы заходим с тяжелой техникой и разбираем завалы», - подчеркнул представитель экстренных служб.

Также сообщается о том, что угрозы обрушения дома в Ейске, во двор которого упал самолет, на данный момент нет.

Стихийный народный мемориал создан во дворе многоэтажки, где упал самолет, передает корреспондент ТАСС с места событий.