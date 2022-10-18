Что известно о падении самолета в Ейске: хронология событий, версии ЧП, последствия

18:10. Появились сообщения от очевидцев о горящем в воздухе самолете. Спустя несколько секунд воздушное судно рухнуло во дворе жилого дома на улице Коммунистической, в многоэтажке начался сильнейший поджар. «Я в этот момент стояла на балконе и видела, как летел самолет на очень низкой высоте. Видно, он только взлетел. Потом был очень сильный хлопок, и где-то через 20 секунд воздушное судно упало неподалеку от торгового центра. Видела, как двое пилотов катапультировались», – рассказала СМИ одна из свидетельниц ЧП. 18:20. В МЧС поступил звонок о возгорании многоэтажки по ул. Коммунистическая 20/1. По словам руководителя пресс-службы ГУ МЧС РФ по краю Дарьи Диюновой, был объявлен ранг пожара 3. Огонь охватил с 1 по 5 этаж девятиэтажного дома, общая площадь горения на тот момент составляла 2000 квадратных метров. 18:30. Минобороны РФ выступило с заявлением, что после вылета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение Су-34, рухнув вплотную к жилому дому. Полет был тренировочным, по словам катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. 19:00. К месту ЧП прибыл губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. К тушению пожара привлекли все краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны. Эвакуированы около 250 человек из горящего здания, а также жильцы близлежащих домов. 19:20. Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову и министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко вылететь в Ейск для оказания всей необходимой помощи. К тому моменту стало известно, что предварительно один человек погиб и трое пострадали. Из-за пожара были повреждены 17 квартир. 19:25. По факту крушения Су-34 в Ейске военное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело. «На место происшествия направлены криминалисты центрального аппарата ведомства. Следователи установят обстоятельства и причины произошедшего», – рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко. 20.00. Губернатор региона Вениамин Кондратьев оповестил, что по данным МЧС остатки самолета потушены. Эвакуация жильцов близлежащих домов отменена. Пожар локализован, с огнем боролись более 400 человек и свыше 100 единиц техники. На месте работают бригады скорой помощи. 20:15. К месту ЧП прибыли специалисты ожогового отделения из Краснодара, а также туда направили санавиацию и машины скорой помощи. В ЦРБ Ейска развернули восемь операционных. Для пациентов в тяжелом состоянии подготовлены 11 коек реанимации, для пострадавших в состоянии средней степени тяжести – 100 коек с кислородом. 20:48. Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова сообщила об увеличении жертв ЧП. «На этот момент по пострадавшим: 10 человек, из них 3 детей. Тяжелые – 7 взрослых и 1 ребенок. Они отравились продуктами горения. Всех вывезли в стационар. Достоверно известно о трех погибших», – написала Анна Минькова. 22:00. На место ЧП в Ейск выехал полномочный представитель президента России в ЮФО Владимир Устинов. Пожар в многоэтажке после крушения военного самолета Су-34 потушен. 22:10. Кондратьев поручил установить местонахождение всех жильцов дома в Ейске. Всего в многоэтажке прописаны 556 человек, из них 76 – дети. 22:40. По данным единой дежурно-диспетчерской службы города, 6 человек погибли и как минимум 6 пропали без вести после крушения самолета. В МЧС уточнили, что общее число пострадавших при ЧП в Ейске увеличилось до 27 человек, часть из них находятся в больницах в состоянии разной степени тяжести. 23:00. Власти Краснодарского края приняли решение выплатить семьям погибших по 1 млн рублей, пострадавшим со средним и тяжким вредом здоровью – по 400 тысяч рублей, с легким – по 200 тысяч рублей. Единовременная выплата каждому пострадавшему составит 10 тыс. рублей. На каждого прописанного члена семьи при частичной утрате имущества – 50 тыс. рублей, при полной потере – 100 тыс. рублей. 00:10. Два вертолета Ми-8 МЧС России прибыли в Ейск для эвакуации пострадавших. Также из Москвы вылетел спецборт Ил-76, оборудованный медицинскими модулями. Глава Минздрава РФ и губернатор посетили больницу, где пообщались с пострадавшими. 01:40. Мурашко заявил, что из-за ЧП погибли трое, пострадали 19 человек. 11 человек находятся в ейской больнице. Из них две беременные женщины на сроках 12 недель и 32 недели. На лечении находятся 4 ребенка, все в состоянии легкой степени тяжести и удовлетворительной. 02:00. Жильцов пострадавшего дома разместили в пункте временного размещения. 04:30. Глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что взрыва при крушении самолета не было, рядом дома не пострадали. Пожар возник в результате разлива горючего. 06:00. Спасатели завершили разбор завалов. После завершения поисково-спасательных работ общее число погибших составило 13 человек, в том числе 3 детей. Пострадали 19 человек. За время поисково-спасательной операции спасли 68 человек, свыше 360 эвакуированы. 07:00. МЧС продолжает работу на месте крушения. Жилой дом будет обследован с помощью диагностического комплекса «Струна». Спасателям предстоит ответить на вопрос, будет ли снесена многоэтажка после ЧП или ее часть можно еще реконструировать. Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости