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1 час назад

Момент катапультирования пилотов упавшего в Ейске Су-34 сняли на видео

Lenta.ruиещё 1

Момент катапультирования пилотов Су-34, потерпевшего крушение в Ейске Краснодарского края, сняли на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На записи видно, как самолет летит над жилыми домами. В какой-то момент происходит вспышка, после чего можно заметить два раскрывающихся парашюта.

Ранее в сети также появились кадры с пожаром после падения самолета. На записи видно объятую огнем девятиэтажку, а также слышно многочисленные взрывы.

Самолет упал на жилой дом в Ейске

О крушении истребителя-бомбардировщика Су-34 стало известно вечером 17 октября. Как сообщили в Минобороны, борт выполнял учебно-тренировочный полет с военного аэродрома Южного военного округа. При наборе высоты у судна загорелся один из двигателей, что привело к его падению. Оба пилота успели катапультироваться.

Происшествия,Видео,ЧП,
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