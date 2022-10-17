Момент катапультирования пилотов упавшего в Ейске Су-34 сняли на видео

Момент катапультирования пилотов Су-34, потерпевшего крушение в Ейске Краснодарского края, сняли на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.
На записи видно, как самолет летит над жилыми домами. В какой-то момент происходит вспышка, после чего можно заметить два раскрывающихся парашюта.
Ранее в сети также появились кадры с пожаром после падения самолета. На записи видно объятую огнем девятиэтажку, а также слышно многочисленные взрывы.
О крушении истребителя-бомбардировщика Су-34 стало известно вечером 17 октября. Как сообщили в Минобороны, борт выполнял учебно-тренировочный полет с военного аэродрома Южного военного округа. При наборе высоты у судна загорелся один из двигателей, что привело к его падению. Оба пилота успели катапультироваться.