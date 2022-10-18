Эксперт объяснил, почему пилоты не увели Су-34 от многоэтажки

Аналитик авиаотрасли Роман Гусаров предположил, что пилоты Су-34 не смогли увести бомбардировщик от жилого дома из-за низкой скорости и недостаточной высоты. Об этом он заявил «Газете.ру».

Су-34 упал возле девятиэтажки в Ейске вечером 17 октября. Бомбардировщик вылетел с военного аэродрома Южного военного округа и выполнял учебно-тренировочный полет.

Летчики, успевшие катапультироваться, рассказали, что при взлете загорелся один из двигателей Су-34, что и стало причиной крушения.

По словам Гусарова, могло произойти возгорание не одного, а сразу двух двигателей. Он отметил, что такие возгорания часто происходят именно при взлете, когда двигатель работает на максимальных оборотах.

«Возможно, у пилотов не было ни достаточной высоты, они не успели набрать, ни скорости для того, чтобы как-то маневрировать», - заявил аналитик.

Он отметил, что при запасе скорости и высоты летчики способны маневрировать даже с двумя отказавшими двигателями.

«Но если самолет только взлетает и у него недостаточно скорости и высоты, да еще полные баки тяжелые, то здесь практически не было вообще ни времени, ни возможности куда-то его увести», - подчеркнул он.