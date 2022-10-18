СК назвал основную версию крушения Су-34 в Ейске

Техническая неисправность самолета стала причиной его падения в жилом массиве в Ейске. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК РФ.
"В настоящее время следствие в качестве основной версии падения рассматривает техническую неисправность воздушного судна", - говорится в сообщении.
Ведомство квалифицировало крушение самолета как нарушение правил полетов.
"Главным военным следственным управлением СК России продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним"), по факту крушения самолета Су-34 в городе Ейске", - говорится в сообщении.
Следователи ведут допрос пилотов.
"Следствием изъяты образцы топлива на аэродроме вылета, а также необходимая документация. Допрашиваются летчики, которые успели катапультироваться, а также персонал аэродрома. С места крушения самолета уже изъяты бортовые самописцы, по ним назначены экспертизы", - говорится в сообщении.