В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 61.76EUR 60.56
Войти в почту
48 минут назад

СК назвал основную версию крушения Су-34 в Ейске

ТАСС

Техническая неисправность самолета стала причиной его падения в жилом массиве в Ейске. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК РФ.

"В настоящее время следствие в качестве основной версии падения рассматривает техническую неисправность воздушного судна", - говорится в сообщении.

Ведомство квалифицировало крушение самолета как нарушение правил полетов.

"Главным военным следственным управлением СК России продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним"), по факту крушения самолета Су-34 в городе Ейске", - говорится в сообщении.

Следователи ведут допрос пилотов.

Эксперт объяснил, почему пилоты не увели Су-34 от многоэтажки

"Следствием изъяты образцы топлива на аэродроме вылета, а также необходимая документация. Допрашиваются летчики, которые успели катапультироваться, а также персонал аэродрома. С места крушения самолета уже изъяты бортовые самописцы, по ним назначены экспертизы", - говорится в сообщении.

Происшествия,Видео,ЧП,Следственный комитет,
47
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители