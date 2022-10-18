СК назвал основную версию крушения Су-34 в Ейске

"Следствием изъяты образцы топлива на аэродроме вылета, а также необходимая документация. Допрашиваются летчики, которые успели катапультироваться, а также персонал аэродрома. С места крушения самолета уже изъяты бортовые самописцы, по ним назначены экспертизы", - говорится в сообщении.