На Москву обрушился ураган. Сильный ветер обрушил установленные на стене Кремля строительные леса, из-за чего пострадал один зубец архитектурного ансамбля, сообщает Телеграм-канал Mash.
В социальных сетях появились фотографии и видеоролики удара стихии.
Ранее МЧС распространил экстренное предупреждение о ветре до 20 метров в секунду, который будет наблюдаться в столице до вечера пятницы, 22 октября.
Жителям столицы рекомендуется укрываться в капитальных строениях, избегать рекламные щиты, шаткие конструкции и не находиться под деревьями.
Последствия урагана в Москве в галерее "Рамблера"