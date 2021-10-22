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Последствия урагана в Москве

Александр Котлеткин
1 час назад

На Москву обрушился ураган. Сильный ветер обрушил установленные на стене Кремля строительные леса, из-за чего пострадал один зубец архитектурного ансамбля, сообщает Телеграм-канал Mash.

На Москву обрушился ураган. Сильный ветер обрушил установленные на стене Кремля строительные леса, из-за чего пострадал один зубец архитектурного ансамбля, сообщает Телеграм-канал Mash.
1/9 На Москву обрушился ураган. Сильный ветер обрушил установленные на стене Кремля строительные леса, из-за чего пострадал один зубец архитектурного ансамбля, сообщает Телеграм-канал Mash.
Фото: Соцсети
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В социальных сетях появились фотографии и видеоролики удара стихии.
2/9 В социальных сетях появились фотографии и видеоролики удара стихии.
Фото: Соцсети
Ранее МЧС распространил экстренное предупреждение о ветре до 20 метров в секунду, который будет наблюдаться в столице до вечера пятницы, 22 октября.
3/9 Ранее МЧС распространил экстренное предупреждение о ветре до 20 метров в секунду, который будет наблюдаться в столице до вечера пятницы, 22 октября.
Фото: Соцсети
Жителям столицы рекомендуется укрываться в капитальных строениях, избегать рекламные щиты, шаткие конструкции и не находиться под деревьями.
4/9 Жителям столицы рекомендуется укрываться в капитальных строениях, избегать рекламные щиты, шаткие конструкции и не находиться под деревьями.
Фото: Соцсети
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В социальных сетях появились фотографии и видеоролики удара стихии.

Ранее МЧС распространил экстренное предупреждение о ветре до 20 метров в секунду, который будет наблюдаться в столице до вечера пятницы, 22 октября.

Жителям столицы рекомендуется укрываться в капитальных строениях, избегать рекламные щиты, шаткие конструкции и не находиться под деревьями.

Последствия урагана в Москве в галерее "Рамблера"

Происшествия,Фото,МЧС,
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