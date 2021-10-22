Последствия урагана в Москве

На Москву обрушился ураган. Сильный ветер обрушил установленные на стене Кремля строительные леса, из-за чего пострадал один зубец архитектурного ансамбля, сообщает Телеграм-канал Mash.

1/9 На Москву обрушился ураган. Сильный ветер обрушил установленные на стене Кремля строительные леса, из-за чего пострадал один зубец архитектурного ансамбля, сообщает Телеграм-канал Mash. Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/9 В социальных сетях появились фотографии и видеоролики удара стихии. Фото: Соцсети 3/9 Ранее МЧС распространил экстренное предупреждение о ветре до 20 метров в секунду, который будет наблюдаться в столице до вечера пятницы, 22 октября. Фото: Соцсети 4/9 Жителям столицы рекомендуется укрываться в капитальных строениях, избегать рекламные щиты, шаткие конструкции и не находиться под деревьями. Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/9 6/9 7/9 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/9 9/9

В социальных сетях появились фотографии и видеоролики удара стихии.

Ранее МЧС распространил экстренное предупреждение о ветре до 20 метров в секунду, который будет наблюдаться в столице до вечера пятницы, 22 октября.

Жителям столицы рекомендуется укрываться в капитальных строениях, избегать рекламные щиты, шаткие конструкции и не находиться под деревьями.