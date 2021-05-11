LIVE: Трагедия в Казани

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Появилось видео из школы 175 Казани после стрельбы. Запись публикует Telegram-канал «Еду в Татарстан».

На кадрах видны помещения со следами пуль, перевернутая мебель.

Сотрудники силовых структур обнаружили в гимназии в Казани оружие устроившего стрельбу, сообщили в силовых структурах.

«В гимназии найдено его гладкоствольное ружье. Молодой человек получил на него разрешение несколько недель назад, в конце апреля», – сообщил источник ТАСС.

Президент России Владимир Путин отдал поручения после стрельбы в школе в Казани. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

О ситуации в образовательном учреждении российскому лидеру доложил директор ФСБ Александр Бортников.

После доклада Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову срочно проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать граждане. Также президент отправил в Казань двух министров — главу Минздрава Михаила Мурашко и главу Минпровещения Сергея Кравцова. Российский лидер поручил оказать содействие и обеспечить всю необходимую медпомощь пострадавшим детям

Путин также выразил соболезнования родственникам детей, погибших при стрельбе.

СК возбудил дело о массовом убийстве после стрельбы в Казани - ведомство.

Двенадцатое мая в Татарии объявлен днём траура по погибшим в результате трагедии в казанской гимназии 175. Об этом сообщили в администрации Казани.

Россиянин, устроивший стрельбу в школе 175 Казани, раскрыл свои мотивы в разговоре с сотрудниками правоохранительных органов. Об этом во вторник, 11 мая, сообщает Telegram-канал Life Shot

По данным канала, стрелок заявил полицейским, что ненавидит всех, и хотел, чтобы все узнали, что он бог. При этом нападавший подчеркнул, что устроил атаку на учебное заведение в одиночку.

Он также пояснил, что изготавливать бомбы научился благодаря материалам, размещенным в интернете.

Отец одного из стрелков, напавших на казанскую гимназию, рассказал, что раньше у его сына не было проблем, он учился в техникуме. Об этом сообщает Telegram-канал «Открытые медиа».

«Что же он наделал? Он же учился четвертый год в техникуме!» - рассказал мужчина журналистам.

Восемь человек погибли, 20 пострадали в результате стрельбы в школе в Казани. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе президента Татарстана Рустама Минниханова.

"Погибших восемь, пострадавших 20", - отметили в пресс-службе, уточнив, что среди погибших одна учительница.

Двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна

Двое из жертв стрельбы в казанской школе разбились после падения с третьего этажа здания. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Из погибших детей при стрельбе в школе двое разбились, выпрыгнув с третьего этажа», — сказал источник агентства.

Стрелок из Казани писал о нападении в Telegram

Перед стрельбой в казанской школе Ильназ Галявиев завел телеграм-канал, где написал, что "сегодня убьет огромное количество биомусора и застрелится сам". Об этом сообщает Telegram-канал "Горячие новости".

Стрелок, открывший огонь в казанской школе 175, закончил это учебное заведение четыре года назад. Во время учёбы у него сложились плохие отношения с учениками и учителями, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собеседника, знакомого с ситуацией.

Оружие у одного из устроивших стрельбу в школе в Казани было зарегистрировано официально. Об этом сообщил глава региона Рустам Минниханов, передаёт ТАСС.

Президент республики также сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что школе и семьям пострадавших при стрельбе в Казани будет оказана вся необходимая помощь.

"Будет оказана помощь и школе, и семьям. Сегодня большая трагедия для всей нашей республики, для нашей страны. Мы очень сожалеем, что так получилось", - сказал Минниханов.

Первые выстрелы в казанской школе начались в 9:40, один человек пронес в здание оружие и начал стрелять. Об этом, как пишет Lenta, Telegram-каналу «Подъем» сообщила одна из учениц, которая стала свидетельницей происшествия.

«Во время нападения я с классом находилась на уроке. Примерно в 9:40 начались какие-то взрывы. Нам сказали сидеть тихо. И потом нас вывели», — отметила она. По ее словам, один класс взорвали, много пострадавших.

По предварительным данным, у одного из стрелявших в казанской гимназии был автомат. Оборот гражданского автоматического оружия в РФ запрещён, его нельзя купить в оружейных магазинах. Таким образом, может идти речь о заранее подготовленном теракте с использованием незаконного оружия, пишет Regnum.

В Казани убит второй человек, напавший на школу. Об этом сообщает телеграм-канал Hue.

В квартире одного из напавших на школу в Казани произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По данным канала, взрыв прогремел на улице Туганлык. Идет эвакуация, дома находилась мать нападавшего.

При этом задержанный после стрельбы в школе Ильназ Галявиев заявил силовикам, что по адресу его прописки заложена бомба, отмечает Mash.

Президент Татарстана Рустам Минниханов выехал на место ЧП в школе Казани, куда сегодня ворвались неизвестные с оружием. Об этом РИА Новости заявила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

Собеседник в экстренных службах рассказал, что в результате стрельбы в Казани погибли одиннадцать человек, еще четверо пострадали и были госпитализированы. По данным «Комсомольской правды», среди погибших — один учитель и по меньшей мере шестеро детей.

В казанской гимназии, куда сегодня ворвались несколько человек с оружием, произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В Казани в здании одной из школ произошла стрельба. Об этом сообщает телеграм-канал «112».