В казанской гимназии, куда сегодня ворвались несколько человек с оружием, произошел взрыв. Об этом сообщает
Telegram-канал Mash.
«Рамблер» писал, что сегодня два неизвестных человека вошли в школу 175 и открыли огонь из огнестрельного оружия. В результате произошедшего погиб по меньшей мере один человек, еще как минимум один пострадал.
По данным канала, стрельба велась на первом и третьем этаже. После стрельбы произошел взрыв. На место направлены более 20 бригад скорой помощи.
Детей эвакуируют из окон по лестнице. При этом один из преступников покинул здание учебного учреждения, его задержали, отмечает Mash Iptash.
Район школы оцеплен. На месте находятся силовики и экстренные службы.