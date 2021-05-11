Глава Татарстана выехал к захваченной школе в Казани

Как писал «Рамблер», сегодня стало известно, что двое неизвестных ворвались в здание школы 175 в Казани, и начали стрелять, после чего раздался взрыв. Один из нападавших попытался скрыться, однако был задержан силовиками. Второй остался в здании учебного заведения. По предварительным данным, в результате ЧП погибли девять человек. По данным «Комсомольской правды», среди погибших — один учитель и по меньшей мере шестеро детей.