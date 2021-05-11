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Неизвестные открыли стрельбу в школе в Казани

Артём Кульша
1 час назад
В Казани в здании одной из школ произошла стрельба. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
По его данным, два неизвестных человека вошли в школу 175 и открыли огонь из огнестрельного оружия. В результате произошедшего погиб по меньшей мере один человек, еще как минимум один пострадал.
По информации телеграм-канала «Мэш», оба стрелка — мужчины. В какой-то момент один из них выпрыгнул из окна, а второй в настоящее время остается в здании школы. Сейчас у учебного заведения находятся сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.
Происшествия,Видео,МВД,Казань,
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