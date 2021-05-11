Идет эвакуация: в квартире казанского стрелка произошел взрыв

В квартире одного из напавших на школу в Казани
произошел взрыв. Об этом сообщает
Telegram-канал Mash Iptash.
По данным канала, взрыв прогремел на улице Туганлык. Идет эвакуация, дома находилась мать нападавшего.
При этом задержанный после стрельбы в школе Ильназ Галявиев заявил силовикам, что по адресу его прописки заложена бомба, отмечает
Mash Iptash.
Как писал «Рамблер», сегодня стало известно, что двое мужчин ворвались в здание школы 175 в Казани и начали стрелять, после чего раздался взрыв. Один из нападавших попытался скрыться, однако был задержан силовиками. Второй остался в здании учебного заведения.
По предварительным данным, в результате ЧП погибли девять человек. По информации «Комсомольской правды», среди погибших — один учитель и по меньшей мере шестеро детей. На место происшествия выехал глава Татарстана.