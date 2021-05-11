Идет эвакуация: в квартире казанского стрелка произошел взрыв

Как писал «Рамблер», сегодня стало известно, что двое мужчин ворвались в здание школы 175 в Казани и начали стрелять, после чего раздался взрыв. Один из нападавших попытался скрыться, однако был задержан силовиками. Второй остался в здании учебного заведения.