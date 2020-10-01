Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

«Десятки тел валялись на земле» 

Александр Котлеткин 12 минут назад
1 октября 2017 года 64-летний Стивен Пэддок из окна гостиницы развлекательного комплекса Mandalay Bay открыл огонь по посетителям фестиваля кантри-музыки Route 91 Harvest. В результате нападения В Лас-Вегасе погибли 59 человек, еще более 500 человек получили ранения. Это происшествие стало самым массовым убийством в США.
Как стало известно из результатов расследования, Пэддок снял номер в Mandalay Bay за несколько дней до бойни. Он пронес в комнату на 32-м этаже комплекса 16 единиц огнестрельного оружия, а также установил камеры наблюдения. Затем преступник переоборудовал полуавтоматические винтовки с помощью специальных устройств, позволяющих вести стрельбу в автоматическом режиме.
В ночь на 2 октября Пэддок разбил окно в своем номере молотком и открыл огонь по толпе. По информации СМИ, он расстреливал посетителей кантри-шоу около 70 минут. Преступник покончил с собой, прежде чем сотрудникам спецназа удалось взять его номер штурмом.
«Десятки тел валялись на земле! Это было хоррор-шоу», — так описал происходящее один из очевидцев.
До сих пор неясен мотив Пэддока. Возможными причинами называли долги азартных игр, антиреспубликанские настроения, работу на террористов и психические заболевания.
Соседи отзываются о нем положительно, местная полиция ранее не замечала его в совершении крупных правонарушений.
Комментарии
Происшествия , Фото , Стивен Пэддок , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кто уничтожил системы ПВО в Карабахе?
Кто уничтожил системы ПВО в Карабахе?
Пропавшую два года назад женщину нашли в море
Пропавшую два года назад женщину нашли в море
Финляндия отреагировала на решение Путина по древесине
Финляндия отреагировала на решение Путина по древесине
«Навальный — мимо»: Шредер сделал заявление
«Навальный — мимо»: Шредер сделал заявление
Видео
Пренебрежительное обращение с чемоданами в аэропорту попало на видео
00:20
Пренебрежительное обращение с чемоданами в аэропорту попало на видео
Учения ракетных войск в Иркутской области попали на видео
01:40
Учения ракетных войск в Иркутской области попали на видео
Полицейский автомобиль перевернулся на шоссе и попал на видео
01:02
Полицейский автомобиль перевернулся на шоссе и попал на видео
Россиянин украл манекен в нижнем белье из магазина и попал на видео
00:18
Россиянин украл манекен в нижнем белье из магазина и попал на видео
Высунувшаяся из днища автобуса рука напугала мотоциклиста и попала на видео
00:10
Высунувшаяся из днища автобуса рука напугала мотоциклиста и попала на видео
Пашаева облили нечистотами у входа на телеканал
01:26
Пашаева облили нечистотами у входа на телеканал
Происшествия
Опубликовано видео обладательницы самых больших губ в мире
00:20
Опубликовано видео обладательницы самых больших губ в мире
Общество
Крушение F-35B после столкновения с KC-130J попало на видео
00:09
Крушение F-35B после столкновения с KC-130J попало на видео
Происшествия США
Окутанный густым туманом Челябинск попал на видео
00:59
Окутанный густым туманом Челябинск попал на видео
Общество
Опубликовано видео ночных артиллерийских ударов армии Азербайджана
01:14
Опубликовано видео ночных артиллерийских ударов армии Азербайджана
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение