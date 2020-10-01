1 октября 2017 года 64-летний Стивен Пэддок из окна гостиницы развлекательного комплекса Mandalay Bay открыл огонь по посетителям фестиваля кантри-музыки Route 91 Harvest. В результате нападения В Лас-Вегасе погибли 59 человек, еще более 500 человек получили ранения. Это происшествие стало самым массовым убийством в США

Как стало известно из результатов расследования, Пэддок снял номер в Mandalay Bay за несколько дней до бойни. Он пронес в комнату на 32-м этаже комплекса 16 единиц огнестрельного оружия, а также установил камеры наблюдения. Затем преступник переоборудовал полуавтоматические винтовки с помощью специальных устройств, позволяющих вести стрельбу в автоматическом режиме.

В ночь на 2 октября Пэддок разбил окно в своем номере молотком и открыл огонь по толпе. По информации СМИ, он расстреливал посетителей кантри-шоу около 70 минут. Преступник покончил с собой, прежде чем сотрудникам спецназа удалось взять его номер штурмом.

«Десятки тел валялись на земле! Это было хоррор-шоу», — так описал происходящее один из очевидцев.

До сих пор неясен мотив Пэддока. Возможными причинами называли долги азартных игр, антиреспубликанские настроения, работу на террористов и психические заболевания.

Соседи отзываются о нем положительно, местная полиция ранее не замечала его в совершении крупных правонарушений.