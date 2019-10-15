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Убили и закопали 

Рамблер 1 час назад
Тело пропавшей в Екатеринбурге молодой матери Ксении Каторгиной нашли на Уралмаше. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Девушка пропала 10 октября. Ксения поехала на встречу с покупателем ее автомобиля и перестала выходить на связь. Через два дня «Ауди» молодой мамы нашли в Челябинске у перекупщиков. Они рассказали, что купили авто у цыган.
По информации «Коммерсанта», следователи задержали двух цыган, мужчину и женщину, а также уроженца Таджикистана.
Подозреваемые представились покупателями автомобиля Ксении. Женщина заявила, что беременная и не может сама приехать посмотреть машину. Они заманили девушку, зарезали и закопали в окрестностях частного сектора.
Как рассказали знакомые Ксении, она хотела продать машину, чтобы заплатить за ипотеку. У Каторгиной осталась 9-летняя дочь.
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Происшествия , Фото , Екатеринбург
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