Убили и закопали

Тело пропавшей в Екатеринбурге молодой матери Ксении Каторгиной нашли на Уралмаше. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Девушка пропала 10 октября. Ксения поехала на встречу с покупателем ее автомобиля и перестала выходить на связь. Через два дня «Ауди» молодой мамы нашли в Челябинске у перекупщиков. Они рассказали, что купили авто у цыган.

По информации «Коммерсанта», следователи задержали двух цыган, мужчину и женщину, а также уроженца Таджикистана.

Подозреваемые представились покупателями автомобиля Ксении. Женщина заявила, что беременная и не может сама приехать посмотреть машину. Они заманили девушку, зарезали и закопали в окрестностях частного сектора.

Как рассказали знакомые Ксении, она хотела продать машину, чтобы заплатить за ипотеку. У Каторгиной осталась 9-летняя дочь.