Река Лена обмелела до дна

Якутии объявлен режим ЧС из-за крайнего обмеления реки Лены, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации главы и правительства региона.

31 августа глава Якутска Сардана Авксентьева ввела режим ЧС на территории города из-за уровня воды в реке. Дальнейшее обмеление Лены может создать угрозу для бесперебойного водоснабжения столицы Якутии.

По словам первого зампреда правительства Якутии Алексея Колодезникова, крайнее понижение уровня воды в Лене происходит каждые 10-12 лет. Аналогичные низкие уровни воды наблюдались в 1985 году.

При таком уровне воды Лена зимой может промерзать до дна. Власти хотят провести дноуглубительные работы в районе Водозабора, чтобы обеспечить город водой.