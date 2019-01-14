Крушение «Боинга» в Иране 

«Боинг-707», перевозивший груз из Бишкека в Кередж в пригороде Тегерана, потерпел крушение в жилом районе неподалеку от города Сафадашт. Самолет принадлежал армии Ирана. Об этом сообщают сами военные.
— Грузовой самолёт, перевозивший мясо и летевший из Бишкека, во время экстренной посадки в аэропорту Альборз, выехал за пределы посадочной полосы, а после того, как врезался в ограничительную стену полосы, загорелся, — говорится в заявлении иранской армии.
На борту самолета находились десять (по другим данным, 16) человек. Первоначально сообщалось, что все находившиеся на борту люди погибли. Позже появилась информация о девятерых погибших и одном выжившем бортинженере.
Причиной крушения называют действия пилота при посадке: самолет не смог затормозить на взлетно-посадочной полосе и врезался в городские постройки.