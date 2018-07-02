Умерла Ольга Лозовая 

В Санкт-Петербурге скончалась солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая. Об этом сообщает «Фонтанка». По данным издания, артистка умерла после «продолжительной болезни». Лозовой 22 июня исполнилось 46 лет.
1/9 В Санкт-Петербурге скончалась солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая. Об этом сообщает «Фонтанка»
Фото:
аккаунт Ольги Лозовой в социальной сети ВКонтакте
2/9 По данным издания, артистка умерла после «продолжительной болезни»
Фото:
Сериал "Жить сначала. История зечки"
3/9 Лозовой 22 июня исполнилось 46 лет
Фото:
Ольга Лозовая / fb
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Место и время прощания с актрисой пообещали уточнить позже
Фото:
muzcomedy.ru
5/9 Ольга Лозовая играла в труппе петербургского Театра музкомедии с 1999 года
Фото:
muzcomedy.ru
6/9 Как отмечает «Фонтанка», поклонники считали ее «лучше субреткой страны» - исполнительницей ролей веселых и хитроумных горничных, помогающих господам
Фото:
vk.com/lozovaya_club
7/9 Лозовая получила известность благодаря ролям Семеновны («Бабий бунт»), Трындычихи («Свадьба в Малиновке»), Мариэтты («Баядера») и многим другим
Фото:
muzcomedy.ru
8/9 В 2005 году она получила звание засуженной артистки России
По данным издания, артистка умерла после «продолжительной болезни». Лозовой 22 июня исполнилось 46 лет.
Место и время прощания с актрисой пообещали уточнить позже.
Ольга Лозовая играла в труппе петербургского Театра музкомедии с 1999 года. Как отмечает «Фонтанка», поклонники считали ее «лучше субреткой страны» — исполнительницей ролей веселых и хитроумных горничных, помогающих господам.
Лозовая получила известность благодаря ролям Семеновны («Бабий бунт»), Трындычихи («Свадьба в Малиновке»), Мариэтты («Баядера») и многим другим. В 2005 году она получила звание засуженной артистки России.