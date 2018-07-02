Умерла Ольга Лозовая 

1/9 В Санкт-Петербурге скончалась солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая. Об этом сообщает «Фонтанка» Фото: аккаунт Ольги Лозовой в социальной сети ВКонтакте

2/9 По данным издания, артистка умерла после «продолжительной болезни» Фото: Сериал "Жить сначала. История зечки"

3/9 Лозовой 22 июня исполнилось 46 лет Фото: Ольга Лозовая / fb

4/9 Место и время прощания с актрисой пообещали уточнить позже Фото: muzcomedy.ru

5/9 Ольга Лозовая играла в труппе петербургского Театра музкомедии с 1999 года Фото: muzcomedy.ru

6/9 Как отмечает «Фонтанка», поклонники считали ее «лучше субреткой страны» - исполнительницей ролей веселых и хитроумных горничных, помогающих господам Фото: vk.com/lozovaya_club

7/9 Лозовая получила известность благодаря ролям Семеновны («Бабий бунт»), Трындычихи («Свадьба в Малиновке»), Мариэтты («Баядера») и многим другим Фото: muzcomedy.ru

8/9 В 2005 году она получила звание засуженной артистки России Фото: vk.com/lozovaya_club