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Умер Сергей Мавроди
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Умер Сергей Мавроди 

Рамблер 1 час назад
В воскресенье, 25 марта, в Москве на 63-м году жизни скончался основатель «МММ» Сергей Мавроди. Об этом пишет «Московский комсомолец».
1/10  В ночь на 26 марта Мавроди был госпитализирован с автобусной остановки на улице Поликарпова. Он жаловался на слабость и боли в области сердца. Скорую ему вызвал случайный прохожий. Мавроди госпитализировали в 67-ю горбольницу, спасти его жизнь врачам не удалось
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2/10  Мавроди родился 11 августа 1955 года в Москве. В детстве у него диагностировали врождённый двусторонний порок сердца
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3/10  После окончания МИЭМ он два года проработал в закрытом НИИ. В 1994 году он стал депутатом российского парламента. Тогда он объявил, что отказывается от привилегий: зарплаты и машины. Мавроди подчеркивал, что стал депутатом только ради неприкосновенности. Через два года, перед президентскими выборами в 1996 году, его лишили мандата
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4/10  В 1989 году Мавроди основал кооператив «МММ», на базе которого появилось и акционерное общество «МММ», ставшее крупнейшей в российской истории финансовой пирамидой. По разным данным, от 10 до 15 миллионов человек пострадали от действий АО «МММ»
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5/10  В августе 1994 года Мавроди арестовали по обвинению в сокрытии доходов компании АОЗТ «Инвест-Консалтинг», однако позже его отпустили на свободу
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6/10  В конце 1996 года против него снова возбудили дело о деятельности «МММ» и мошенничестве. Позже его объявили в розыск. 31 января 2003 года Мавроди был арестован в Москве. В апреле 2007 года суд приговорил его к четырём годам и шести месяцам тюрьмы. Почти весь срок наказания к тому моменту он уже отбыл в СИЗО
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7/10  В 2011 году Мавроди организовал для жителей России и стран СНГ новую финансовую пирамиду МММ-2011 (позже МММ-2012), которая в итоге потерпела крах
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8/10  В 2016 году он объявил о создании собственной криптовалюты — Mavro. В первый же месяц в проекте приняли участие 33 тысячи человек
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В Москве умер основатель пирамиды МММ Сергей Мавроди, ему было 62 года. Об этом сообщает «Московский комсомолец»
Life называет причиной его смерти сердечный приступ.
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