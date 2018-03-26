Умер Сергей Мавроди 

1/10 В ночь на 26 марта Мавроди был госпитализирован с автобусной остановки на улице Поликарпова. Он жаловался на слабость и боли в области сердца. Скорую ему вызвал случайный прохожий. Мавроди госпитализировали в 67-ю горбольницу, спасти его жизнь врачам не удалось РИА Новости Фото:

2/10 Мавроди родился 11 августа 1955 года в Москве. В детстве у него диагностировали врождённый двусторонний порок сердца ТАСС Фото:

3/10 После окончания МИЭМ он два года проработал в закрытом НИИ. В 1994 году он стал депутатом российского парламента. Тогда он объявил, что отказывается от привилегий: зарплаты и машины. Мавроди подчеркивал, что стал депутатом только ради неприкосновенности. Через два года, перед президентскими выборами в 1996 году, его лишили мандата ТАСС Фото:

4/10 В 1989 году Мавроди основал кооператив «МММ», на базе которого появилось и акционерное общество «МММ», ставшее крупнейшей в российской истории финансовой пирамидой. По разным данным, от 10 до 15 миллионов человек пострадали от действий АО «МММ» ТАСС Фото:

5/10 В августе 1994 года Мавроди арестовали по обвинению в сокрытии доходов компании АОЗТ «Инвест-Консалтинг», однако позже его отпустили на свободу РИА Новости Фото:

6/10 В конце 1996 года против него снова возбудили дело о деятельности «МММ» и мошенничестве. Позже его объявили в розыск. 31 января 2003 года Мавроди был арестован в Москве. В апреле 2007 года суд приговорил его к четырём годам и шести месяцам тюрьмы. Почти весь срок наказания к тому моменту он уже отбыл в СИЗО ТАСС Фото:

7/10 В 2011 году Мавроди организовал для жителей России и стран СНГ новую финансовую пирамиду МММ-2011 (позже МММ-2012), которая в итоге потерпела крах globallookpress.com Фото: