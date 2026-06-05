Крошечные студии за миллион долларов: как живет самый дорогой город мира

Среди огромного количества современных и богатых городов мира особенно выделяется один — город-государство Монако. Именно здесь воплотились самые смелые мечты о роскоши и достатке, и именно сюда стремятся перебраться наиболее успешные люди планеты. Согласно последним данным, в Монако проживают 38 тысяч человек, треть из них — долларовые миллионеры.

Центром общественной жизни княжества считается район Монте-Карло. Он широко известен своим казино. Кроме того, здесь находятся оперный театр и национальный музей изящных искусств, а также железнодорожная станция, построенная прямо в скале.

Первое игорное заведение было открыто в Монте-Карло в 1863 году князем Карлом III. Инвестиции монарха оказались настолько успешными, что вскоре он отменил для всех жителей подоходный налог. Граждане Монако не платят его и по сей день.

Чтобы поселиться в Монте-Карло, придется выложить крупную сумму. Цены на недвижимость здесь считаются одними из самых высоких в мире. Стоимость даже небольших студий начинается от 60 тысяч долларов за квадратный метр.

В Монако проживает множество знаменитостей. На местных улочках можно встретить звезд Формулы-1 Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена, тенниста Янника Синнера. Ежегодно княжество посещают самые известные супермодели мира, в том числе Кендалл Дженнер и Белла Хадид.

Несмотря на огромное количество миллионеров, в Монте-Карло могут побывать и простые туристы. В Монако можно приехать на поезде или автобусе. Билет на пригородный поезд из Ниццы обычно стоит от 4 до 7 евро в одну сторону.