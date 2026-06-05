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Крошечные студии за миллион долларов: как живет самый дорогой город мира

Александр Котлеткин
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Вид на Монте-Карло с моря
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Вид на Монте-Карло с моря 
© Garsya/iStock.com
Спортивный автомобиль Ferrari SF90 Spider hybrid припаркован на улице перед дилерским центром Ferrari в Монте-Карло
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Спортивный автомобиль Ferrari SF90 Spider hybrid припаркован на улице перед дилерским центром Ferrari в Монте-Карло 
© Sjo/iStock.com
Сотрудники полиции Монако на мотоциклах
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Сотрудники полиции Монако на мотоциклах 
© Jamie/iStock.com
Приглашенные состоятельные клиенты осматривают мегаяхты на крупнейшей в мире яхтенной выставке MYS в порту Геркулес
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Приглашенные состоятельные клиенты осматривают мегаяхты на крупнейшей в мире яхтенной выставке MYS в порту Геркулес 
© Vladimir Drozdin/iStock.com

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Вид на живописную гавань Фонтвией, Средиземное море с круизным лайнером и город Монте-Карло, Монако, на Французской Ривьере в день Гран-при Формулы-1
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Вид на живописную гавань Фонтвией, Средиземное море с круизным лайнером и город Монте-Карло, Монако, на Французской Ривьере в день Гран-при Формулы-1 
© Kirk Fisher/iStock.com
Площадь Казино Монте-Карло в солнечный день
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Площадь Казино Монте-Карло в солнечный день 
© Vladimir Drozdin/iStock.com
Роскошный лимузин Rolls Royce Phantom проезжает по площади перед отелем de Paris Monte-Carlo и казино de Monte-Carlo в Монако
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Роскошный лимузин Rolls Royce Phantom проезжает по площади перед отелем de Paris Monte-Carlo и казино de Monte-Carlo в Монако 
© Sjo/iStock.com
Туристический экскурсионный поезд в городе Монако
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Туристический экскурсионный поезд в городе Монако 
© OlyaSolodenko/iStock.com
Спортивный автомобиль Ferrari 296 GTB на улице в Монако
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Спортивный автомобиль Ferrari 296 GTB на улице в Монако 
© Sjo/iStock.com

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Казино Монте-Карло в Монако
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Казино Монте-Карло в Монако 
© Fotofantastika/iStock.com
В день гонок в Монте-Карло
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В день гонок в Монте-Карло 
© Kirk Fisher/iStock.com
Дорогие автомобили у казино Монте-Карло
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Дорогие автомобили у казино Монте-Карло 
© RuslanKaln/iStock.com
Суперяхты во время летнего заката в Монако
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Суперяхты во время летнего заката в Монако 
© Sjo/iStock.com
Гавань Монте-Карло
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Гавань Монте-Карло 
© Maria Avvakumova/iStock.com

Среди огромного количества современных и богатых городов мира особенно выделяется один — город-государство Монако. Именно здесь воплотились самые смелые мечты о роскоши и достатке, и именно сюда стремятся перебраться наиболее успешные люди планеты. Согласно последним данным, в Монако проживают 38 тысяч человек, треть из них — долларовые миллионеры.

Центром общественной жизни княжества считается район Монте-Карло. Он широко известен своим казино. Кроме того, здесь находятся оперный театр и национальный музей изящных искусств, а также железнодорожная станция, построенная прямо в скале.

Первое игорное заведение было открыто в Монте-Карло в 1863 году князем Карлом III. Инвестиции монарха оказались настолько успешными, что вскоре он отменил для всех жителей подоходный налог. Граждане Монако не платят его и по сей день.

Чтобы поселиться в Монте-Карло, придется выложить крупную сумму. Цены на недвижимость здесь считаются одними из самых высоких в мире. Стоимость даже небольших студий начинается от 60 тысяч долларов за квадратный метр.

В Монако проживает множество знаменитостей. На местных улочках можно встретить звезд Формулы-1 Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена, тенниста Янника Синнера. Ежегодно княжество посещают самые известные супермодели мира, в том числе Кендалл Дженнер и Белла Хадид.

Несмотря на огромное количество миллионеров, в Монте-Карло могут побывать и простые туристы. В Монако можно приехать на поезде или автобусе. Билет на пригородный поезд из Ниццы обычно стоит от 4 до 7 евро в одну сторону.