«Ледник Судного дня» поставит под угрозу жизнь в шести странах

Обрушение «ледника Судного дня» поставит под угрозу существование шести стран. Об этом сообщает газета Daily Express.

«Огромный ледник грозит отделиться от Антарктики, в результате чего некоторые страны окажутся под угрозой полного исчезновения», — говорится в статье.

Ледник Туэйтса — один из самых быстродвижущихся ледников Западной Антарктиды. Он впадает в залив Пайн-Айленд моря Амундсена, к востоку от потухшего вулкана Мерфи. Ежегодно из этого ледника в океан поступает 50 млрд тонн льда. По прогнозам ученых, таяние «ледника Судного дня» способно увеличить уровень моря в мире на 60 см и более. При таком сценарии многие прибрежные города окажутся под водой.

Какие страны затронет грядущая катастрофа — смотрите в галерее «Рамблера».