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«Ледник Судного дня» поставит под угрозу жизнь в шести странах

Александр Котлеткин
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Таяние ледника Туэйтса угрожает Великобритании. Подъем уровня моря грозит массовым переселением людей из прибрежных районов страны и подтоплением некоторых районов Лондона.
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Таяние ледника Туэйтса угрожает Великобритании. Подъем уровня моря грозит массовым переселением людей из прибрежных районов страны и подтоплением некоторых районов Лондона. 
© Moorefam/iStock.com
Власти Нидерландов уже долгие годы развивают сложную систему шлюзов и дамб. Некоторые районы Амстердама, Роттердама и Гааги находятся ниже уровня моря. Им может грозить затопление, если уровень воды значительно повысится.
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Власти Нидерландов уже долгие годы развивают сложную систему шлюзов и дамб. Некоторые районы Амстердама, Роттердама и Гааги находятся ниже уровня моря. Им может грозить затопление, если уровень воды значительно повысится. 
© AndreyKrav/iStock.com
Также в зоне риска окажутся некоторые районы США. Майами — один из главных кандидатов на скорое затопление.
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Также в зоне риска окажутся некоторые районы США. Майами — один из главных кандидатов на скорое затопление.  
© frankpeters/iStock.com
«Ледник Судного дня» может поставить Бангладеш на грань исчезновения. Более 70 процентов территории страны находятся менее чем в одном метре над уровнем моря.
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«Ледник Судного дня» может поставить Бангладеш на грань исчезновения. Более 70 процентов территории страны находятся менее чем в одном метре над уровнем моря. 
© suc/iStock.com

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К 2100 году под водой может исчезнуть 90 процентов территории Мальдив.
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К 2100 году под водой может исчезнуть 90 процентов территории Мальдив. 
© graphixel/iStock.com
Жителям островного государства Тувалу также придется искать другой дом. Средняя высота суши на атоллах этого государства составляет всего 2 м.
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Жителям островного государства Тувалу также придется искать другой дом. Средняя высота суши на атоллах этого государства составляет всего 2 м. 
© Dmitry Malov/iStock.com
Ледник Туэйтса со спутника
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Ледник Туэйтса со спутника 
© NASA/ZUMA/TACC

Обрушение «ледника Судного дня» поставит под угрозу существование шести стран. Об этом сообщает газета Daily Express.

«Огромный ледник грозит отделиться от Антарктики, в результате чего некоторые страны окажутся под угрозой полного исчезновения», — говорится в статье.

Ледник Туэйтса — один из самых быстродвижущихся ледников Западной Антарктиды. Он впадает в залив Пайн-Айленд моря Амундсена, к востоку от потухшего вулкана Мерфи. Ежегодно из этого ледника в океан поступает 50 млрд тонн льда. По прогнозам ученых, таяние «ледника Судного дня» способно увеличить уровень моря в мире на 60 см и более. При таком сценарии многие прибрежные города окажутся под водой.

Какие страны затронет грядущая катастрофа — смотрите в галерее «Рамблера».