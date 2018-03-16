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Мясорубка в Гудаури
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Мясорубка в Гудаури 

Рамблер 12 часов назад
На грузинском горнолыжном курорте Гудаури вышла из строя канатная дорога. Кресла начали скатываться и врезаться друг в друга. Из-за этого туристы были вынуждены спрыгивать с высоты на снег.
1/8  По предварительным данным, на объекте отключилась электроэнергия. После чего кресла скатывались по канатной дороге и врезались друг в друга
Фото:
2/8  Министр здравоохранения Грузии Давид Сергиенко сообщил журналистам о восьми пострадавших. Им оказали медицинскую помощь. «Травмы не очень серьезные, кроме двоих туристов с Украины и из Швеции. В настоящее время в Гудаури находятся реанимобили и, по всей видимости, этих двоих туристов мы перевезем в Тбилиси», — добавил чиновник
Фото:
3/8  Как пишет одна из пользователей Инстаграм: "Подъемник на Садзели не работал неделю из-за проблем с электроникой, сегодня его включили и огромная толпа желающих собралась у подъемника, в том числе и мы. Через минуту, как мы пришли, подъемник остановился, а потом с огромной скоростью поехал НАЗАД...
Фото:
4/8  "... Все подумали, что сейчас будут высаживать людей, но нет, движение ускорялось, и люди начали ВЫЛЕТАТЬ из кресел! Потом одно кресло перевернулось и заклинило и в него с огромной скоростью стали врезаться другие кресла. Я не хочу описывать, что было с теми, кто не успел выпрыгнуть или вылететь до того, как попасть в эту мясорубку"
Фото:
5/8  «Кто успел спрыгнуть, тот либо отделался испугом, либо сломал ноги. Те, кто долетели до низа, поломались куда серьезнее», - рассказал один из очевидцев
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6/8  В социальных сетях очевидцы комментируют инцидент, отмечая, что «пострадавших много»
Фото:
7/8  Тяжелых пациентов могут отвезти в Тбилиси. Для этого на место уже прибыли реанимобили
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На грузинском горнолыжном курорте Гудаури вышла из строя канатная дорога, сообщает телеканал «Рустави 2».
По предварительным данным, пострадали 12 человек, в том числе беременная женщина.
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