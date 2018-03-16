Мясорубка в Гудаури 

Министр здравоохранения Грузии Давид Сергиенко сообщил журналистам о восьми пострадавших. Им оказали медицинскую помощь. «Травмы не очень серьезные, кроме двоих туристов с Украины и из Швеции. В настоящее время в Гудаури находятся реанимобили и, по всей видимости, этих двоих туристов мы перевезем в Тбилиси», — добавил чиновник

2/8 Министр здравоохранения Грузии Давид Сергиенко сообщил журналистам о восьми пострадавших. Им оказали медицинскую помощь. «Травмы не очень серьезные, кроме двоих туристов с Украины и из Швеции. В настоящее время в Гудаури находятся реанимобили и, по всей видимости, этих двоих туристов мы перевезем в Тбилиси», — добавил чиновник

Как пишет одна из пользователей Инстаграм: "Подъемник на Садзели не работал неделю из-за проблем с электроникой, сегодня его включили и огромная толпа желающих собралась у подъемника, в том числе и мы. Через минуту, как мы пришли, подъемник остановился, а потом с огромной скоростью поехал НАЗАД...

3/8 Как пишет одна из пользователей Инстаграм: "Подъемник на Садзели не работал неделю из-за проблем с электроникой, сегодня его включили и огромная толпа желающих собралась у подъемника, в том числе и мы. Через минуту, как мы пришли, подъемник остановился, а потом с огромной скоростью поехал НАЗАД...

4/8 "... Все подумали, что сейчас будут высаживать людей, но нет, движение ускорялось, и люди начали ВЫЛЕТАТЬ из кресел! Потом одно кресло перевернулось и заклинило и в него с огромной скоростью стали врезаться другие кресла. Я не хочу описывать, что было с теми, кто не успел выпрыгнуть или вылететь до того, как попасть в эту мясорубку"