Мясорубка в Гудаури 

На грузинском горнолыжном курорте Гудаури вышла из строя канатная дорога. Кресла начали скатываться и врезаться друг в друга. Из-за этого туристы были вынуждены спрыгивать с высоты на снег.
1/8 По предварительным данным, на объекте отключилась электроэнергия. После чего кресла скатывались по канатной дороге и врезались друг в друга
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instagram.com/yuri_leontyev
2/8 Министр здравоохранения Грузии Давид Сергиенко сообщил журналистам о восьми пострадавших. Им оказали медицинскую помощь. «Травмы не очень серьезные, кроме двоих туристов с Украины и из Швеции. В настоящее время в Гудаури находятся реанимобили и, по всей видимости, этих двоих туристов мы перевезем в Тбилиси», — добавил чиновник
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instagram.com/ireneiadak
3/8 Как пишет одна из пользователей Инстаграм: "Подъемник на Садзели не работал неделю из-за проблем с электроникой, сегодня его включили и огромная толпа желающих собралась у подъемника, в том числе и мы. Через минуту, как мы пришли, подъемник остановился, а потом с огромной скоростью поехал НАЗАД...
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YouTube
4/8 "... Все подумали, что сейчас будут высаживать людей, но нет, движение ускорялось, и люди начали ВЫЛЕТАТЬ из кресел! Потом одно кресло перевернулось и заклинило и в него с огромной скоростью стали врезаться другие кресла. Я не хочу описывать, что было с теми, кто не успел выпрыгнуть или вылететь до того, как попасть в эту мясорубку"
Фото:
instagram.com/lilysunnysmile
5/8 «Кто успел спрыгнуть, тот либо отделался испугом, либо сломал ноги. Те, кто долетели до низа, поломались куда серьезнее», - рассказал один из очевидцев
Фото:
instagram.com/lilysunnysmile
6/8 В социальных сетях очевидцы комментируют инцидент, отмечая, что «пострадавших много»
Фото:
instagram.com/georgia_blog
7/8 Тяжелых пациентов могут отвезти в Тбилиси. Для этого на место уже прибыли реанимобили