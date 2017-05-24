Питерский позор

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин назвал 43 миллиарда рублей приемлемой стоимостью стадиона «Зенит-Арена» на Крестовском острове. Слова чиновника приводит ТАСС. Футбольная арена на Крестовском острове сдана в эксплуатацию в декабре 2016 года. Строительство объекта началось в 2007 году. Стадион примет четыре матча Кубка конфедераций, который проходит с 17 июня по 2 июля 2017 года, а также семь игр чемпионата мира — в 2018-м, который начнется 14 июня и завершится 15 июля. Свежие фотографии со стадиона на Крестовском острове - в нашей фотогалерее
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