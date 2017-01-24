Ким Чен Ын и сомы
Руководитель КНДР Ким Чен Ын заинтересовался рыбоводством. По информации агентства ЦТАК, он посетил модернизированную ферму по разведению сомов
10:57 фоторепортаж
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