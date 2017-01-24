Ким Чен Ын и сомы

Руководитель КНДР Ким Чен Ын заинтересовался рыбоводством. По информации агентства ЦТАК, он посетил модернизированную ферму по разведению сомов
10:57 фоторепортаж
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Ким Чен Ын заявил об успехах рыбного хозяйства и поручил "шире использовать компьютерную информацию о современных и интенсивных методах выращивания рыбы
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Впрочем, сопровождающие Ким Чен Ына тщательно записывали его указы в блокноты
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Ранее северокорейских лидер обещал завершить "революционные преобразования в таком направлении, как разведение рыбы в кооперативных хозяйствах"
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Ким Чен Ын во время посещения рыбной фермы, фотография опубликована в декабре 2014 года
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