Неделя в фотографиях

"Голая" Леди Гага, выставка нижнего белья и купальников в Москве и другие фотографии недели
07:53 фоторепортаж
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Самая престижная в США выставка собак Westminster Kennel Club завершилась в Нью-Йорке. На фото: Брюссельский гриффон
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Леди Гага и группа Metallica на «Грэмми» вместе исполнили песню «Moth Into Flame»
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Самая высокая плотина в США разрушилась в прямом эфире недалеко от калифорнийского города Оровилл
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Художник Оливия Джонс и канцлер Германии Ангела Меркель на выборах в рейхстаг в Берлине
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Порядка 40 тысяч человек были застигнуты врасплох сильным наводнением в Индонезии, которое привело к сходу оползней и гибели из-за них 13 человек на острове Бали
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Показ коллекции Delpozo в рамках недели моды в Нью-Йорке
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Женщины, пережившие рак молочной железы, вышли на подиум в рамках недели моды в Нью-Йорке. 16 моделей появились в нижнем белье марки AnaOno, которая разработана специально для женщин с измененной формой груди, оставшейся после хирургического вмешательства и мастектомии (операции по удалению молочных желез)
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В Венеции открылся знаменитый карнавал, который продлится с 11 по 28 февраля
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Один из мертвых китов, выбросившихся на берег в Новой Зеландии
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Тюлень во время презентации нового шоу "Вода и огонь" в Национальном цирке в Киеве
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Бразильские военные патрулируют территорию пляжа Копакабана перед началом карнавала в Рио-де-Жанейро
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В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения наград американской Академии звукозаписи. Появление Бейонсе стало также одним из самых ярких шоу вечера
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Сотрудник международной компании Accenture работает вместе со своей собакой. В течение одного дня костариканское представительство компании разрешило сотрудникам взять собаку на работу
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Ежегодная международная выставка нижнего белья и купальников проходит в Москве с 16 по 24 февраля
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Женщина касается статуи Будды в Ангтхонге, Таиланд
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