Неделя в фотографиях

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Женщины, пережившие рак молочной железы, вышли на подиум в рамках недели моды в Нью-Йорке. 16 моделей появились в нижнем белье марки AnaOno, которая разработана специально для женщин с измененной формой груди, оставшейся после хирургического вмешательства и мастектомии (операции по удалению молочных желез)