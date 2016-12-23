Неделя в фотографиях

Алек Болдуин против Дональда Трампа, Крещение Господне и другие фотографии недели
08:17 фоторепортаж
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При заходе на посадку в аэропорт Манас в Бишкеке потерпел крушение грузовой самолет Boeing турецкой авиакомпании, который летел из Гонконга. Boeing упал на дачный поселок Дача-суу, в результате чего были разрушены 32 жилых дома. На месте крушения найдены тела 38 человек
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Накануне дня Святого Антония в испанской деревне Сан-Бартоломе-де-Пинарес прошел ежегодный фестиваль Las Luminarias, который проводится вот уже на протяжении 500 лет. По старой традиции всадники прыгали через костры, что якобы помогает уберечь лошадей от болезней в новом году
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Восковую фигуру президента Уильяма Говарда Тафта грузят в автомобиль. Музей с восковыми фигурами президентов и первых леди США в Геттисберге объявил о своем закрытии после почти 60 лет работы. 14 января фигуры президентов США распродавали на аукционе
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Православные верующие отметили один из главных христианских праздников — Крещение или Богоявление
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Дайвер Рик Андерсон, живущий в австралийском городе Порт-Маккуори, подружился с акулой, которая позволяет обнимать себя
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В столице Ирана Тегеране в ходе пожара обрушился 17-этажный небоскреб Plasco, построенный более полувека назад. По предварительным данным, жертвами обрушения могли стать более 30 пожарных, под завалами также могут находиться люди. Крупный пожар транслировался местными СМИ в прямом эфире, момент обрушения также попал в камеры операторов
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Фотосессия участниц конкурса "Мисс Вселенная" на борту яхты "Счастливая жизнь"
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В Нью-Йорке на митинг против избранного президента США Дональда Трампа вышли мэр города Билл де Блазио, а также американские деятели культуры Роберт Де Ниро, Марк Руффало, Алек Болдуин и Майкл Мур
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Китайские военные ведут свинью на убой
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Сторонники организации «Люди за этичное обращение с животными» протестуют против убийства животных ради моды во время Mercedes-Benz Fashion Week в Берлине
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Участница клуба любителей плавания в ледяной воде "Морж" во Владивостоке
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Первая ракетка мира британец Энди Маррей после того, как подвернул правую лодыжку во время матча Australian Open
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Предполагаемые члены преступной банды Barrio 18 задержаны в Гондурасе
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Чирлидеры баскетбольного клуба «Барселона»
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Демонтаж скульптур грифонов с Банковского моста в Санкт-Петербурге для отправки их на реставрацию
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Палестинец Набиль Мусса, разводящий скорпионов и змей, в своем доме в Эр-Рияде, Саудовская Аравия
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В результате схода лавины на здание отеля Rigopiano в городе Фариндола на горе Гран-Сассо в центральной области Абруццо погибли несколько человек, передает Reuters. По словам местных чиновников, на момент схода лавины в отеле находились до 30 человек
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Болельщик СКА на матче чемпионата КХЛ между командами (Санкт-Петербург) - "Сибирь" (Новосибирская область)
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