Неделя в фотографиях

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В столице Ирана Тегеране в ходе пожара обрушился 17-этажный небоскреб Plasco, построенный более полувека назад. По предварительным данным, жертвами обрушения могли стать более 30 пожарных, под завалами также могут находиться люди. Крупный пожар транслировался местными СМИ в прямом эфире, момент обрушения также попал в камеры операторов