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Главные премьеры автошоу в Детройте

В Детройте открылось первое в 2017 году моторшоу. Главные премьеры автошоу - в нашей фотогалерее
11:29 фоторепортаж
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Kia Stinger - самая мощная модель в истории корейской марки. Ее топовый вариант оснащен 3,3-литровым битурбо мотором V6, выдающим 365 сил
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Концепт минивэна Volkswagen I.D. Buzz. Автомобиль способен проехать на одной зарядке около 600 километров
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Chevrolet Bolt EV - на 100% электрический автомобиль, ставший автомобилем года на автомобильном салоне в Детройте
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Обновленный Mercedes-Benz GLA имеет усовершенствованную переднюю оптику, новые бампера, тонированные задние фары и модернизированную радиаторную решетку
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В Детройте дебютировала удлиненная семиместная версия Volkswagen Tiguan. Ее колесная база увеличена на 111 миллиметров
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VW Atlas R-Line - cемиместный кроссовер, оснащенный спорт-пакетом, в состав которого вошли новые бамперы, задний диффузор, накладки на пороги, шильдики R-Line, 20-дюймовые легкосплавные диски
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Мировая премьера пятого поколения флагманского седана Lexus LS 500
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Кроссовер Chevrolet Traverse нового поколения, который конкурирует с Toyota Highlander и Honda Pilot, стал чуть просторнее предшественника. Его колесная база увеличилась до 3071 миллиметра (+50 миллиметров)
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У никапа Ford F-150 впервые в истории модели появился дизельный мотор. Машина получила трехлитровый мотор и 10-ступенчатый “автомат”
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Jeep Compass на моторшоу в Детройте
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Кросс-купе GAC EnSpirit Concept
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Внедорожник Lincoln Navigator
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Среднеразмерный кроссовер GMC Terrain второго поколения получил новый дизайн, но стал меньше предшественника. Размер колесной базы уменьшился на 132 миллиметра (до 2725 миллиметров), а длина на 81 миллиметр (до 4630 миллиметров)
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Концепт минивэна Volkswagen I.D. Buzz
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Шоу-кар Nissan Vmotion 2.0, чья миссия — представить эволюцию дизайна, будущее автономной мобильности с системой ProPilot и программой Nissan Intelligent Driving
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Mercedes-AMG GT C Edition 50
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