Главные премьеры автошоу в Детройте

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Среднеразмерный кроссовер GMC Terrain второго поколения получил новый дизайн, но стал меньше предшественника. Размер колесной базы уменьшился на 132 миллиметра (до 2725 миллиметров), а длина на 81 миллиметр (до 4630 миллиметров)