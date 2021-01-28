35 лет катастрофе шаттла Challenger 

35 лет назад произошла катастрофа шаттла «Челленджер». Космический челнок разрушился на 73-й секунде полёта в результате взрыва внешнего топливного бака. Все 7 членов экипажа погибли. Об этом сообщает РИА Новости.

В ночь перед стартом температура воздуха опустилась ниже нуля. Это вызвало серьезное беспокойство у руководителей фирмы, занимавшейся разработкой твердотопливных ускорителей для шаттла. При низких температурах материал межсекционных уплотнителей терял свою эластичность и мог не обеспечить в местах стыка секций герметичность и предохранение соединения от воздействия горячих газообразных продуктов сгорания. Руководители фирмы доложили о своих опасениях в NASA , но запуск не отменили.

Утром все конструкции стартового комплекса были покрыты ледяной коркой, поэтому время старта немного отложили — ждали, пока лед растает. 28 января 1986 года в 11.38 по восточному поясному времени «Челленджер» стартовал. Казалось, полет проходит в штатном режиме. Однако через 73 секунды после старта произошел взрыв, и челнок превратился в груду обломков, падающих в море. Полет шаттла транслировался в прямом эфире. Свидетелями катастрофы стали миллионы телезрителей.

Как показало расследование, основной причиной гибели «Челленджера» стала неисправность кольцевого уплотнителя твердотопливного ускорителя. Уплотнитель не обеспечил необходимую герметичность стыка в условиях низких температур, в результате чего произошел прорыв горячих газов.

Трагедия привела к прекращению полетов шаттлов на 2,5 года.