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Сотни домов разрушены: что натворил смерч на Урале

Александр Котлеткин
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Более 100 домов повреждены в результате смерча в городе Кушва Свердловской области. Об этом сообщает Lenta.ru.

Накануне в социальных сетях появились несколько видеороликов с огромной движущейся воронкой. Стихия затронула Кушву, часть Верхней Туры и Новую Лялю. Ветер оказался настолько сильным, что срывал с домов крыши, валил деревья и опоры линий электропередачи. Без света остались более четырех тысяч местных жителей. За медпомощью после смерча обратились 16 человек.

Власти Свердловской области ввели в Кушве режим ЧС. В зоне бедствия продолжаются аварийно-восстановительные работы. В городе развернут пункт временного размещения вместимостью 50 человек.

Кадры последствий мощного смерча на Урале — смотрите в галерее «Рамблера».