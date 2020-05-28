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25 лет трагедии в Нефтегорске 

Александр Котлеткин 3 часа назад
28 мая 1995 года в 01 час 04 минуты по местному времени на северо-восточном побережье острова Сахалин произошло самое разрушительное землетрясение в России за последние 100 лет. В эпицентре сила толчков достигала 8-10 баллов.
Катастрофа за 17 секунд полностью уничтожила поселок городского типа Нефтегорск.
Городок нефтяников был основан в 1964 году. За 30 лет в нем было построено 17 пятиэтажных 80-квартирных жилых домов, четыре двухэтажных кирпичных и крупноблочных дома, четыре детских сада, школа и другие сооружения. На момент катастрофы в Нефтегорске проживало 3197 человек.
Жизнь жителей разделилась на до и после землетрясения.
«До него были родители, друзья, близкие, свой маленький, устоявшийся, уютный и понятный мир. И все это рухнуло буквально за 17 секунд, пока длились подземные толчки», — вспоминает Андрей Глебов.
Менее чем за минуту развалились пятиэтажные дома, была разрушена участковая больница Нефтегорска, погибли 30 врачей и медсестер. Оказались уничтожены мосты на дороге Нефтегорск — Оха, нарушилась связь.
После разбора завалов Нефтегорск решили не восстанавливать.
Сейчас на месте поселка песчаная пустыня с надгробными плитами и мемориальным комплексом. Плиты лежат на площадках, где стояли 17 пятиэтажек, а мемориал — на том месте, где проходил выпускной бал школьников
Как сообщают в РИА Новости, в трагедии погибли больше половины населения, 2040 человек, в том числе 268 детей.
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Катастрофы , Фото , Андрей Глебов
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