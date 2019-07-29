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Перерезали горло 

Рамблер 37 минут назад
В Москве нашли чемодан с телом голой девушки с перерезанным горлом. Погибшая оказалась известной блогершой. За жизнью Екатерины в Instagram следили более 80 тысяч человек.
Родители стали переживать, что дочь не выходит на связь и попросили хозяина открыть квартиру, где она проживала. Мужчина обнаружил погибшую в чемодане и вызвал полицию.
Главным подозреваемым является экс-возлюбленный убитой. После разрыва девушка не прекращала с ним общаться, а он ревновал ее к новым ухажерам, сообщает РЕН. ТВ.
24-летняя блогерша училась в одном из вузов столицы, проходила клиническую ординатуру на кафедре дерматовенерологии и онкологии.
Одна из ее подруг рассказала, что у девушки могли быть завистники. Екатерина носила дорогую, брендовую одежду, ходила в самые лучшие рестораны, постоянно ездила за границу. Из последней поездки на Корфу она вернулась только неделю назад.
Екатерина не стеснялась выкладывать откровенные фотографии в сеть. В 2018 году она приняла участие в конкурсе красоты от журнала «MAXIM». Некоторые поклонники сравнивали блогершу с Одри Хепберн.
Комментарии21
Криминал , Фото , Одри Хепберн , Москва
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