Перерезали горло

Москве нашли чемодан с телом голой девушки с перерезанным горлом. Погибшая оказалась известной блогершой. За жизнью Екатерины в Instagram следили более 80 тысяч человек.

Родители стали переживать, что дочь не выходит на связь и попросили хозяина открыть квартиру, где она проживала. Мужчина обнаружил погибшую в чемодане и вызвал полицию.

Главным подозреваемым является экс-возлюбленный убитой. После разрыва девушка не прекращала с ним общаться, а он ревновал ее к новым ухажерам, сообщает РЕН. ТВ.

24-летняя блогерша училась в одном из вузов столицы, проходила клиническую ординатуру на кафедре дерматовенерологии и онкологии.

Одна из ее подруг рассказала, что у девушки могли быть завистники. Екатерина носила дорогую, брендовую одежду, ходила в самые лучшие рестораны, постоянно ездила за границу. Из последней поездки на Корфу она вернулась только неделю назад.