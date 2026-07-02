Свадьба в Париже: «самая красивая девочка в мире» вышла замуж

Модель Тилан Блондо, которая прославилась благодаря выразительной внешности в шесть лет, вышла замуж. Свадьба «самой красивой девочки в мире» прошла в Париже. Избранником Тилан стал 29-летний предприниматель Бен Атталь. Пара начала встречаться в 2023 году. Об этом сообщает Spletnik.ru.

«Гражданская регистрация в Париже. День, который мы сохраним в памяти навсегда. Мистер и миссис Атталь. Скоро увидимся во второй части», — подписала свадебные фото модель.

Тилан Блондо родилась 5 апреля 2001 года. Карьеру фотомодели она начала в 4 года и быстро получила мировую известность. Она снималась для Ralph Lauren, Massimo Dutti и Pull & Bear, а также стала лицом детского приложения журнала Vogue — Vogue Enfants.

Спустя годы Тилан продолжает блистать на подиумах. На ее личный блог подписано 7 млн человек. И хотя некоторые пользователи обвиняют ее в пристрастии к уколам красоты, модель уверяет, что не прибегает к услугам пластических хирургов и косметологов.

Кадры со свадьбы самой красивой девочки в мире — смотрите в галерее «Рамблера».