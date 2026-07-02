«Домашний арест», «Беспринципные» и еще 10 отличных ролей Павла Деревянко

“Обратная сторона Луны” (2012-2016). Главный герой фантастического телесериала Александра Котта, вольной адаптации британского проекта “Жизнь на Марсе”, – капитан московской полиции Михаил Соловьев (Деревянко), который уже несколько лет безуспешно охотится на серийного убийцу по кличке Рыжий (Иван Шибанов). Когда полицейский наконец выходит на след маньяка, тот сбивает его на машине. Очнувшись, Соловьев оказывается в Москве 1979 года, в теле собственного отца, старшего лейтенанта советской милиции. Теперь герою Деревянко предстоит не только разобраться в причинах своего загадочного перемещения во времени, но и найти преступника, который, как выясняется, оказался в прошлом вместе с ним.