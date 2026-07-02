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«Домашний арест», «Беспринципные» и еще 10 отличных ролей Павла Деревянко

Газета.Ru
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Актер Павел Деревянко, 2019 год
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Актер Павел Деревянко, 2019 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
“Ехали два шофера” (2001). Первой большой киноработой Павла Деревянко стала романтическая трагикомедия Александра Котта, в основу сюжета которой легла одноименная песня алтайского поэта Михаила Михеева. Действие разворачивается вскоре после окончания Великой Отечественной войны: водитель грузовика Колька Снегирев (Деревянко) встречает на уральской трассе разъезжающую на “Форде” девушку Райку (Ирина Рахманова) и с первого взгляда влюбляется в нее.
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“Ехали два шофера” (2001). Первой большой киноработой Павла Деревянко стала романтическая трагикомедия Александра Котта, в основу сюжета которой легла одноименная песня алтайского поэта Михаила Михеева. Действие разворачивается вскоре после окончания Великой Отечественной войны: водитель грузовика Колька Снегирев (Деревянко) встречает на уральской трассе разъезжающую на “Форде” девушку Райку (Ирина Рахманова) и с первого взгляда влюбляется в нее. 
© «СТВ»
“Ехали два шофера” (2001). Чтобы завоевать сердце красавицы, герою предстоит доказать, что его старенький грузовик ничем не уступает зарубежному автомобилю, а сам он способен не только лихо водить машину, но и бороться за свою любовь.
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“Ехали два шофера” (2001). Чтобы завоевать сердце красавицы, герою предстоит доказать, что его старенький грузовик ничем не уступает зарубежному автомобилю, а сам он способен не только лихо водить машину, но и бороться за свою любовь. 
© «СТВ»
“Неваляшка” (2006). Молодой боксер-легковес Иван Жуков (Павел Деревянко) по прозвищу “Неваляшка” не знает поражений, но мечтает о большем: бросить вызов соперникам из тяжелого веса, а заодно — увести подружку у действующего чемпиона мира, американца по кличке “Пила”.
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“Неваляшка” (2006). Молодой боксер-легковес Иван Жуков (Павел Деревянко) по прозвищу “Неваляшка” не знает поражений, но мечтает о большем: бросить вызов соперникам из тяжелого веса, а заодно — увести подружку у действующего чемпиона мира, американца по кличке “Пила”. 
© «Слово»

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“Неваляшка” (2006). Герой терпит одно поражение за другим, пока судьба не сводит его с бывшим чемпионом СССР по боксу Семенычем (Сергей Маковецкий), который помогает ему вновь поверить в себя и вернуться на ринг. Несмотря на сдержанные отзывы критиков о самом фильме, игру Деревянко многие из них называли его главным достоинством, отмечая, что именно харизма и самоирония актера сделали эту историю по-настоящему обаятельной.
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“Неваляшка” (2006). Герой терпит одно поражение за другим, пока судьба не сводит его с бывшим чемпионом СССР по боксу Семенычем (Сергей Маковецкий), который помогает ему вновь поверить в себя и вернуться на ринг. Несмотря на сдержанные отзывы критиков о самом фильме, игру Деревянко многие из них называли его главным достоинством, отмечая, что именно харизма и самоирония актера сделали эту историю по-настоящему обаятельной. 
© «Слово»
“Девять жизней Нестора Махно” (2007). Следующей большой работой Деревянко стала главная роль в исторической драме про одного из самых противоречивых персонажей Гражданской войны — предводителя революционной повстанческой армии Нестора Махно.
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“Девять жизней Нестора Махно” (2007). Следующей большой работой Деревянко стала главная роль в исторической драме про одного из самых противоречивых персонажей Гражданской войны — предводителя революционной повстанческой армии Нестора Махно. 
© «ДомФильм»
“Девять жизней Нестора Махно” (2007). Сериал рассказывает почти всю жизнь анархиста: от юношеского увлечения революционными идеями и многолетнего заключения в Бутырской тюрьме до создания собственной армии, борьбы с красными и белыми, эмиграции во Францию и последних лет в бедности. Изначально Деревянко от проекта отказался, но создатели переработали сценарий, и артист изменил свое решение. В итоге на роль Махно его утвердили без проб.
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“Девять жизней Нестора Махно” (2007). Сериал рассказывает почти всю жизнь анархиста: от юношеского увлечения революционными идеями и многолетнего заключения в Бутырской тюрьме до создания собственной армии, борьбы с красными и белыми, эмиграции во Францию и последних лет в бедности. Изначально Деревянко от проекта отказался, но создатели переработали сценарий, и артист изменил свое решение. В итоге на роль Махно его утвердили без проб. 
© «ДомФильм»
“Кука” (2007). В центре сюжета драмы Ярослава Чеважевского — молодая москвичка Лена (Дина Корзун), которая решает полностью изменить свою жизнь и переезжает в Санкт-Петербург. В Северной столице она устраивается на работу в социальную службу и вскоре узнает о шестилетней девочке Куке (Анастасия Добрынина), которая одна живет в заброшенном доме и прячется от взрослых, чтобы не попасть в детский дом. Павел Деревянко сыграл обаятельного сотрудника социальной службы Серегу, который помогает Лене преодолеть бюрократические преграды и сделать все возможное, чтобы спасти ребенка.
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“Кука” (2007). В центре сюжета драмы Ярослава Чеважевского — молодая москвичка Лена (Дина Корзун), которая решает полностью изменить свою жизнь и переезжает в Санкт-Петербург. В Северной столице она устраивается на работу в социальную службу и вскоре узнает о шестилетней девочке Куке (Анастасия Добрынина), которая одна живет в заброшенном доме и прячется от взрослых, чтобы не попасть в детский дом. Павел Деревянко сыграл обаятельного сотрудника социальной службы Серегу, который помогает Лене преодолеть бюрократические преграды и сделать все возможное, чтобы спасти ребенка. 
© Staralis
“Братья Карамазовы” (2009). В многосерийной экранизации одноименного романа Федора Достоевского, снятой режиссером Юрием Морозом, Павел Деревянко сыграл Смердякова — незаконнорожденного сына Федора Карамазова (Сергей Колтаков), который долгие годы живет в его доме под видом слуги.
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“Братья Карамазовы” (2009). В многосерийной экранизации одноименного романа Федора Достоевского, снятой режиссером Юрием Морозом, Павел Деревянко сыграл Смердякова — незаконнорожденного сына Федора Карамазова (Сергей Колтаков), который долгие годы живет в его доме под видом слуги. 
© РИА Новости

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“Братья Карамазовы” (2009). В центре сюжета — конфликт между главой семейства и его сыновьями: вспыльчивым Дмитрием, рассудительным Иваном и набожным Алешей, который постепенно приводит к трагической развязке. Пользуясь семейным разладом, Смердяков начинает собственную игру, оказываясь одним из ключевых участников происходящих событий.
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“Братья Карамазовы” (2009). В центре сюжета — конфликт между главой семейства и его сыновьями: вспыльчивым Дмитрием, рассудительным Иваном и набожным Алешей, который постепенно приводит к трагической развязке. Пользуясь семейным разладом, Смердяков начинает собственную игру, оказываясь одним из ключевых участников происходящих событий. 
© ТАСС
“Обратная сторона Луны” (2012-2016). Главный герой фантастического телесериала Александра Котта, вольной адаптации британского проекта “Жизнь на Марсе”, – капитан московской полиции Михаил Соловьев (Деревянко), который уже несколько лет безуспешно охотится на серийного убийцу по кличке Рыжий (Иван Шибанов). Когда полицейский наконец выходит на след маньяка, тот сбивает его на машине. Очнувшись, Соловьев оказывается в Москве 1979 года, в теле собственного отца, старшего лейтенанта советской милиции. Теперь герою Деревянко предстоит не только разобраться в причинах своего загадочного перемещения во времени, но и найти преступника, который, как выясняется, оказался в прошлом вместе с ним.
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“Обратная сторона Луны” (2012-2016). Главный герой фантастического телесериала Александра Котта, вольной адаптации британского проекта “Жизнь на Марсе”, – капитан московской полиции Михаил Соловьев (Деревянко), который уже несколько лет безуспешно охотится на серийного убийцу по кличке Рыжий (Иван Шибанов). Когда полицейский наконец выходит на след маньяка, тот сбивает его на машине. Очнувшись, Соловьев оказывается в Москве 1979 года, в теле собственного отца, старшего лейтенанта советской милиции. Теперь герою Деревянко предстоит не только разобраться в причинах своего загадочного перемещения во времени, но и найти преступника, который, как выясняется, оказался в прошлом вместе с ним. 
© Первый канал/«Кинослово»
“Салют-7” (2017). В космической драме Клима Шипенко Павел Деревянко сыграл бортинженера Виктора Алехина, прототипом которого стал дважды Герой Советского Союза, космонавт Виктор Савиных. Вместе с командиром экипажа Владимиром Федоровым (Владимир Вдовиченков) его герой отправляется на орбиту, чтобы спасти потерявшую управление станцию “Салют-7”.
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“Салют-7” (2017). В космической драме Клима Шипенко Павел Деревянко сыграл бортинженера Виктора Алехина, прототипом которого стал дважды Герой Советского Союза, космонавт Виктор Савиных. Вместе с командиром экипажа Владимиром Федоровым (Владимир Вдовиченков) его герой отправляется на орбиту, чтобы спасти потерявшую управление станцию “Салют-7”. 
© «СТВ»
“Салют-7” (2017). Космонавтам предстоит вручную состыковаться с неуправляемым объектом и работать в экстремальных условиях, где любая ошибка может стоить жизни. Готовясь к роли, Деревянко лично встречался с космонавтом-прототипом, чтобы показать персонажа не шаблонным героем, а живым человеком со своими страхами, сомнениями и слабостями.
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“Салют-7” (2017). Космонавтам предстоит вручную состыковаться с неуправляемым объектом и работать в экстремальных условиях, где любая ошибка может стоить жизни. Готовясь к роли, Деревянко лично встречался с космонавтом-прототипом, чтобы показать персонажа не шаблонным героем, а живым человеком со своими страхами, сомнениями и слабостями. 
© «СТВ»
“Домашний арест” (2018). В числе самых ярких работ Павла Деревянко — комедийный сериал Петра Буслова “Домашний арест”. Главный герой, коррумпированный мэр провинциального Синеозерска Аркадий Аникеев (Деревянко), попадается на крупной взятке и по решению суда отправляется под домашний арест. Правда, не в роскошный особняк, где он жил последние годы, а в старую коммунальную квартиру, в которой когда-то был прописан.
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“Домашний арест” (2018). В числе самых ярких работ Павла Деревянко — комедийный сериал Петра Буслова “Домашний арест”. Главный герой, коррумпированный мэр провинциального Синеозерска Аркадий Аникеев (Деревянко), попадается на крупной взятке и по решению суда отправляется под домашний арест. Правда, не в роскошный особняк, где он жил последние годы, а в старую коммунальную квартиру, в которой когда-то был прописан. 
© ТНТ/Comedy Club Production

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“Домашний арест” (2018). Там Аникеев встречает бывшего соседа, работягу Ивана Самсонова (Александр Робак), и предлагает ему сделку: он поможет ему стать новым мэром города, а тот, придя к власти, снимет с бывшего чиновника все обвинения. Сериал стал триумфатором премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения, получил специальный приз премии “Ника”, а Павел Деревянко — премию “Золотой орел” за лучшую мужскую роль на телевидении.
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“Домашний арест” (2018). Там Аникеев встречает бывшего соседа, работягу Ивана Самсонова (Александр Робак), и предлагает ему сделку: он поможет ему стать новым мэром города, а тот, придя к власти, снимет с бывшего чиновника все обвинения. Сериал стал триумфатором премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения, получил специальный приз премии “Ника”, а Павел Деревянко — премию “Золотой орел” за лучшую мужскую роль на телевидении. 
© ТНТ/Comedy Club Production
“Подельники” (2021). Одной из самых неожиданных работ в фильмографии Павла Деревянко стала криминальная драма Евгения Григорьева “Подельники”, где актер впервые сыграл главного антагониста — бывшего заключенного по прозвищу Витя Людоед, который держит в страхе небольшое уральское село.
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“Подельники” (2021). Одной из самых неожиданных работ в фильмографии Павла Деревянко стала криминальная драма Евгения Григорьева “Подельники”, где актер впервые сыграл главного антагониста — бывшего заключенного по прозвищу Витя Людоед, который держит в страхе небольшое уральское село. 
© START
“Подельники” (2021). После того как злодей убивает местного жителя на глазах у его десятилетнего сына, мальчик клянется отомстить преступнику. Не допустить новой трагедии пытается молодой учитель физкультуры Петр (Юра Борисов), но очень скоро противостояние с Людоедом превращается в смертельно опасную игру. Деревянко был удостоен приза имени Олега Янковского за лучшую мужскую роль на фестивале “Кинотавр”, а позже получил премию “Белый слон”.
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“Подельники” (2021). После того как злодей убивает местного жителя на глазах у его десятилетнего сына, мальчик клянется отомстить преступнику. Не допустить новой трагедии пытается молодой учитель физкультуры Петр (Юра Борисов), но очень скоро противостояние с Людоедом превращается в смертельно опасную игру. Деревянко был удостоен приза имени Олега Янковского за лучшую мужскую роль на фестивале “Кинотавр”, а позже получил премию “Белый слон”. 
© START
“Беспринципные” (2020-...). Не менее знаковой для артиста стала роль обаятельного ловеласа Славика в комедийном сериале Романа Прыгунова, снятом по одноименным сатирическим рассказам Александра Цыпкина. Герой Деревянко — харизматичный житель Патриарших прудов Вячеслав Корн (он же Славик), который мастерски выкручивается из самых нелепых ситуаций, балансируя между терпеливой женой Людой (Оксана Акиньшина) и бесконечной чередой любовниц.
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“Беспринципные” (2020-...). Не менее знаковой для артиста стала роль обаятельного ловеласа Славика в комедийном сериале Романа Прыгунова, снятом по одноименным сатирическим рассказам Александра Цыпкина. Герой Деревянко — харизматичный житель Патриарших прудов Вячеслав Корн (он же Славик), который мастерски выкручивается из самых нелепых ситуаций, балансируя между терпеливой женой Людой (Оксана Акиньшина) и бесконечной чередой любовниц. 
© «Кинопоиск»
“Беспринципные” (2020-...). Каждая новая ложь лишь сильнее запутывает Славика, но он неизменно выходит сухим из воды и тут же пускается в очередную авантюру. В “Беспринципных” Деревянко сыграл сразу две роли: вышеупомянутого Славика и рассказчика, который связывает между собой истории всех героев сериала.
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“Беспринципные” (2020-...). Каждая новая ложь лишь сильнее запутывает Славика, но он неизменно выходит сухим из воды и тут же пускается в очередную авантюру. В “Беспринципных” Деревянко сыграл сразу две роли: вышеупомянутого Славика и рассказчика, который связывает между собой истории всех героев сериала. 
© «Кинопоиск»

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“Сансара” (2023). Андрей (Павел Деревянко) — успешный, но эгоистичный менеджер в кредитной компании, который привык жить исключительно ради собственного удовольствия. После бурного празднования 35-летия он просыпается во вчерашнем дне, только вот в отличие от героя Билла Мюррея в “Дне сурка” не застревает в одном и том же моменте, а каждое новое утро откатывается еще на один день назад, проживая собственную жизнь в обратном порядке.
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“Сансара” (2023). Андрей (Павел Деревянко) — успешный, но эгоистичный менеджер в кредитной компании, который привык жить исключительно ради собственного удовольствия. После бурного празднования 35-летия он просыпается во вчерашнем дне, только вот в отличие от героя Билла Мюррея в “Дне сурка” не застревает в одном и том же моменте, а каждое новое утро откатывается еще на один день назад, проживая собственную жизнь в обратном порядке. 
© Okko
“Сансара” (2023). Постепенно герой понимает, что выбраться из этой ловушки можно лишь одним способом — переосмыслив собственные поступки и исправив ошибки прошлого. Помогать ему в этом нелегком деле будет загадочная девушка Надя (Кристина Асмус), которая, кажется, тоже застряла во “временной петле”.
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“Сансара” (2023). Постепенно герой понимает, что выбраться из этой ловушки можно лишь одним способом — переосмыслив собственные поступки и исправив ошибки прошлого. Помогать ему в этом нелегком деле будет загадочная девушка Надя (Кристина Асмус), которая, кажется, тоже застряла во “временной петле”. 
© Okko
“Первый номер” (2024). Популярный в прошлом писатель Константин Иноземцев (Евгений Цыганов) переживает не лучшие времена: долги растут, новый роман не пишется, а любимая девушка собирается замуж за другого. Жизнь начинает играть новыми красками, когда герою предлагают возглавить модный глянцевый журнал для мужчин, оказавшийся на грани закрытия после ухода западных издателей. В сериале по сценарию Сергея Минаева Павел Деревянко сыграл успешного кинопродюсера Дмитрия Кравцова, лучшего друга Иноземцева, который неизменно оказывается рядом, когда писателю нужны деньги, моральная поддержка или очередная услуга.
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“Первый номер” (2024). Популярный в прошлом писатель Константин Иноземцев (Евгений Цыганов) переживает не лучшие времена: долги растут, новый роман не пишется, а любимая девушка собирается замуж за другого. Жизнь начинает играть новыми красками, когда герою предлагают возглавить модный глянцевый журнал для мужчин, оказавшийся на грани закрытия после ухода западных издателей. В сериале по сценарию Сергея Минаева Павел Деревянко сыграл успешного кинопродюсера Дмитрия Кравцова, лучшего друга Иноземцева, который неизменно оказывается рядом, когда писателю нужны деньги, моральная поддержка или очередная услуга. 
© Kion
Актер Павел Деревянко с супругой Зоей Фуць на красной дорожке перед церемонией открытия 48-го Московского Международного кинофестиваля, 2026 год
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Актер Павел Деревянко с супругой Зоей Фуць на красной дорожке перед церемонией открытия 48-го Московского Международного кинофестиваля, 2026 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

2 июля Павлу Деревянко исполняется 50 лет. Будущий актер родился в Таганроге в семье заводских рабочих и в детстве был настоящей головной болью для родителей: плохо учился и регулярно попадал в неприятности. Прежде чем найти свое призвание, он успел попробовать себя в самых разных профессиях, а затем переехал в Москву и поступил в ГИТИС, где его заметил режиссер Александр Котт. Сегодня Деревянко — один из самых востребованных актеров российского кино, в фильмографии которого более 150 самых разных ролей.

В честь 50-летия Павла Деревянко «Газета.Ru» вспоминает лучшие фильмы и сериалы с его участием.