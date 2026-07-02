Алкоголь и тюрьма: как сейчас выглядит звезда «Такси» Сами Насери

2 июля исполнилось 65 лет одному из самых известных французских актеров 90-х годов Сами Насери. Он снискал мировую славу благодаря комедийному боевику «Такси», где сыграл главную роль.

Сами Насери родился в 1961 году в Париже в семье алжирца и француженки. Его детство прошло в скромном доме на улице Сен-Мартен с шестью братьями и сестрами. В 16 лет Сами бросил школу и перебивался случайными заработками, пытаясь стать артистом. Его карьера начала складываться лишь в 1994 году, когда во время съемок фильма «Леон» он познакомился с режиссером и продюсером Люком Бессоном. Спустя четыре года Бессон пригласил Насери сыграть роль Даниэля, молодого таксиста из Марселя, который поневоле становится помощником французской полиции. Несмотря на прохладные отзывы кинокритиков, фильм «Такси» стал невероятно популярным у зрителей. Всего вышло четыре части о приключениях харизматичного таксиста. На съемки пятой части картины Насери не пригласили.

Слава, свалившаяся на Сами, превратилась для него в настоящее бремя. Насери пристрастился к алкоголю и неоднократно попадал за решетку за нападения, в том числе на сотрудников полиции. Из-за проблем с законом артист стал значительно реже появляться на экране. В 2011 году он отсидел 16 месяцев за нанесение ножевых ранений человеку. Последней на сегодняшний день работой актера стал фильм «Последний атлант» (2025).

Как сейчас выглядит звезда «Такси» — смотрите в галерее «Рамблера».