Как праздновали «Последний звонок» в СССР

Традиция праздновать «Последний звонок» зародилась еще в Советском Союзе. По легенде, идея провожать школьников во взрослую жизнь принадлежит директору краснодарской школы № 12 Федору Брюховецкому. Педагог понимал, что детскому коллективу нужны определенные ритуалы и традиции. Первый праздничный концерт, который завершился звоном колокольчика, состоялся 25 мая 1948 года.

Несмотря на восторг учеников, «Последний звонок» не стал массовым. К идее торжества вновь вернулись лишь в 70-е годы.

Многие символы праздника той эпохи до сих пор остаются актуальными в российских школах. Например, именно в советское время появилась традиция у выпускниц надевать на «Последний звонок» коричневые платья с белым воротничком, а поверх них — нарядные белые фартуки. Мальчики, как правило, прощались со школой в строгих брюках, белой рубашке и пиджаке.

Другим символом мероприятия стала праздничная линейка, во время которой один из старшеклассников проносил на руках первоклассницу, звонящую в колокольчик.

Еще одной важной частью «Последнего звонка» стал концерт, к которому вся школа начинала готовиться за несколько месяцев до торжества.

После завершения официальной части школьники устраивали чаепитие, отправлялись классом на прогулку по городу, а затем развлекались в парке аттракционов или на дискотеке. Перед экзаменами выпускникам позволялось немного расслабиться.

