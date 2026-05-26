Как праздновали «Последний звонок» в СССР

Александр Котлеткин
Первоклассницы и выпускницы на торжественной линейке в честь "Последнего звонка" в школе в конце учебного года, 1958 год 
© TACC
Выпускники московской общеобразовательной школы во время празднования "Последнего звонка", 1973 год 
© РИА Новости
Выпускники московской общеобразовательной школы во время празднования "Последнего звонка", 1973 год 
© РИА Новости
Старшеклассница во время Последнего звонка", 1974 год 
© РИА Новости

Выпускники столичных школ во время прогулки в Тайницком саду Кремля после "Последнего звонка", 1976 год 
© Валентин Соболев/ТАСС
Выпускники школы № 710 района Дорогомилово во время "Последнего звонка", 1983 год 
© Игорь Зотин/TACC
Выпускник держит на руках первоклассницу, дающую "Последний звонок" в московской школе № 68, 1977 год 
© РИА Новости
Выпускницы школы № 710 района Дорогомилово во время "Последнего звонка", 1983 год 
© Игорь Зотин/ТАСС
Первоклассники поздравляют выпускников с праздником "Последний звонок", 1985 год 
© РИА Новости

Средняя школа №719 г. Москвы. "Последний звонок" для выпускников школы, 1986 год 
© РИА Новости
Последний звонок в Киевской средней школе № 188 Днепровского района, на переднем плане Вадим Кандыкин и Наталья Симанович, 1986 год 
© Бормотов Александр/ТАСС
"Последний звонок" в московской школе, 1987 год 
© РИА Новости
"Последний звонок" в московской школе, 1987 год 
© РИА Новости
"Последний звонок" в московской школе, 1987 год 
© РИА Новости

Выпускники киевской средней школы №72 во время "Последнего звонка", 1987 год 
© Колесник Анатолий/Фотохроника ТАСС
Ученики 10-А класса средней школы № 597 Ленинградского района Москвы во время школьной линейки "Последний звонок", 1989 год 
© Соколов Дмитрий/ТАСС

Традиция праздновать «Последний звонок» зародилась еще в Советском Союзе. По легенде, идея провожать школьников во взрослую жизнь принадлежит директору краснодарской школы № 12 Федору Брюховецкому. Педагог понимал, что детскому коллективу нужны определенные ритуалы и традиции. Первый праздничный концерт, который завершился звоном колокольчика, состоялся 25 мая 1948 года.

Несмотря на восторг учеников, «Последний звонок» не стал массовым. К идее торжества вновь вернулись лишь в 70-е годы.

Многие символы праздника той эпохи до сих пор остаются актуальными в российских школах. Например, именно в советское время появилась традиция у выпускниц надевать на «Последний звонок» коричневые платья с белым воротничком, а поверх них — нарядные белые фартуки. Мальчики, как правило, прощались со школой в строгих брюках, белой рубашке и пиджаке.

Другим символом мероприятия стала праздничная линейка, во время которой один из старшеклассников проносил на руках первоклассницу, звонящую в колокольчик.

Еще одной важной частью «Последнего звонка» стал концерт, к которому вся школа начинала готовиться за несколько месяцев до торжества.

После завершения официальной части школьники устраивали чаепитие, отправлялись классом на прогулку по городу, а затем развлекались в парке аттракционов или на дискотеке. Перед экзаменами выпускникам позволялось немного расслабиться.

Вспоминаем, как отмечали «Последний звонок» советские школьники — в галерее «Рамблера».