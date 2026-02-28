$77.2791.3

Место на чердаке: какие устройства скоро устареют

Александр Котлеткин
Slide 1 of 15
Появление 35-миллиметровой фотопленки стало настоящим прорывом для фотографии. Дешевая и практичная, она быстро вытеснила с рынка другие форматы и сделала работу фотографа более массовой и простой. С появлением качественных цифровых камер производство пленки рухнуло. Сейчас фотопленку выпускают лишь несколько крупных компаний. Однажды спрос на аналоговую продукцию среди энтузиастов упадет, и эта технология полностью исчезнет.
1/12
Появление 35-миллиметровой фотопленки стало настоящим прорывом для фотографии. Дешевая и практичная, она быстро вытеснила с рынка другие форматы и сделала работу фотографа более массовой и простой. С появлением качественных цифровых камер производство пленки рухнуло. Сейчас фотопленку выпускают лишь несколько крупных компаний. Однажды спрос на аналоговую продукцию среди энтузиастов упадет, и эта технология полностью исчезнет.  
© A_Pobedimskiy/iStock.com
Было время, когда без классического ПО не могла обойтись ни одна крупная компания. Сейчас их место занимают облачные сервисы, которые бесплатно или за небольшую сумму позволяют пользователям успешно обходиться без дорогостоящих и громоздких программ типа Microsoft Office.
2/12
Было время, когда без классического ПО не могла обойтись ни одна крупная компания. Сейчас их место занимают облачные сервисы, которые бесплатно или за небольшую сумму позволяют пользователям успешно обходиться без дорогостоящих и громоздких программ типа Microsoft Office. 
© NoDerog/iStock.com
Благодаря развитию высокоскоростного интернета из оборота практически исчезли компакт-диски. Зачем тратить деньги на производство носителя и его дистрибуцию, если можно продавать цифровую копию?
3/12
Благодаря развитию высокоскоростного интернета из оборота практически исчезли компакт-диски. Зачем тратить деньги на производство носителя и его дистрибуцию, если можно продавать цифровую копию? 
© LPETTET/iStock.com
Механические коробки передач все чаще становятся признаком отсталости автомобиля. Такие машины проще и практичнее в управлении. По прогнозам, в развитых странах «автомат» вытеснит «механику» к 2040 году.
4/12
Механические коробки передач все чаще становятся признаком отсталости автомобиля. Такие машины проще и практичнее в управлении. По прогнозам, в развитых странах «автомат» вытеснит «механику» к 2040 году.  
© Motortion/iStock.com

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Традиционная телефонная связь постепенно уходит в прошлое. Более того, некоторые страны Европы, а также Сингапур уже свернули проводную аналоговую связь. Скоро покрутить диск телефона можно будет только в музее.
5/12
Традиционная телефонная связь постепенно уходит в прошлое. Более того, некоторые страны Европы, а также Сингапур уже свернули проводную аналоговую связь. Скоро покрутить диск телефона можно будет только в музее. 
© BrAt_PiKaChU/iStock.com
Бумажные книги стали настоящим прорывом для человечества. Тысячи лет они помогали сохранять и распространять знания, передавать информацию, вести учет. Сложно поверить, но сейчас их время подходит к концу. Традиционная книга все чаще проигрывает конкуренцию более дешевым цифровым устройствам. Вспомните, сколько было бумажных книг у ваших родителей и сколько их сейчас хранится у вас.
6/12
Бумажные книги стали настоящим прорывом для человечества. Тысячи лет они помогали сохранять и распространять знания, передавать информацию, вести учет. Сложно поверить, но сейчас их время подходит к концу. Традиционная книга все чаще проигрывает конкуренцию более дешевым цифровым устройствам. Вспомните, сколько было бумажных книг у ваших родителей и сколько их сейчас хранится у вас. 
© Imgorthand/iStock.com
Ученые считают, что вскоре люди полностью откажутся от ручных выключателей. В будущем за включение и выключение света будут отвечать домашний искусственный интеллект.
7/12
Ученые считают, что вскоре люди полностью откажутся от ручных выключателей. В будущем за включение и выключение света будут отвечать домашний искусственный интеллект. 
© SolStock/iStock.com
Такая же судьба постигнет пульты дистанционного управления. Уже сейчас переключать каналы и находить нужные фильмы в онлайн-кинотеатрах можно голосом.
8/12
Такая же судьба постигнет пульты дистанционного управления. Уже сейчас переключать каналы и находить нужные фильмы в онлайн-кинотеатрах можно голосом. 
© Rattankun Thongbun/iStock.com
Лампы накаливания стали революционным прорывом, навсегда изменив жизни всех людей на планете. В эпоху энергоэффективности это устройство частично попало под запрет. Например, в России с 2011 года нельзя купить лампу накаливания мощнее 100 Вт.
9/12
Лампы накаливания стали революционным прорывом, навсегда изменив жизни всех людей на планете. В эпоху энергоэффективности это устройство частично попало под запрет. Например, в России с 2011 года нельзя купить лампу накаливания мощнее 100 Вт. 
© Virojt Changyencham/iStock.com

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Классические радиоприемники постепенно исчезают, уступая нишу цифровым аналогам. Радио пока еще слушают дачники или водители автомобилей, но и здесь число активных слушателей снижается.
10/12
Классические радиоприемники постепенно исчезают, уступая нишу цифровым аналогам. Радио пока еще слушают дачники или водители автомобилей, но и здесь число активных слушателей снижается.  
© herkisi/iStock.com
Ученые прогнозируют, что скоро человечество попрощается с очками. На смену неудобному девайсу придет лазерная хирургия, которая год от года становится безопаснее и дешевле.
11/12
Ученые прогнозируют, что скоро человечество попрощается с очками. На смену неудобному девайсу придет лазерная хирургия, которая год от года становится безопаснее и дешевле. 
© Igor Suka/iStock.com
Жесткие диски постепенно выходят из употребления. Современные компьютеры все чаще оснащаются более продвинутыми SSD-накопителями. Однажды жесткие диски останутся уделом серверов и сетевых хранилищ, где объемы и дешевизна важнее скорости.
12/12
Жесткие диски постепенно выходят из употребления. Современные компьютеры все чаще оснащаются более продвинутыми SSD-накопителями. Однажды жесткие диски останутся уделом серверов и сетевых хранилищ, где объемы и дешевизна важнее скорости. 
© Nikolay Chekalin/iStock.com

Промышленная революция началась в последней трети XVIII века. За 200 лет человечество прошло путь от первых примитивных станков до сложных машин, способных стабильно работать в космическом пространстве. Особенно быстро смена технологических эпох протекала на рубеже XX–XXI веков. Сложно поверить, но уже сейчас многие устройства устаревают, прежде чем добираются до полок магазинов. Впервые в нашей истории на Земле живут люди, которые помнят сразу несколько технологических циклов. Многие из нас помнят эпоху черно-белых телевизоров, кассетных аудиомагнитофонов, первых игровых приставок. В те годы сложно было поверить, что буквально через пару десятилетий все эти дорогие и модные девайсы будут пылиться на свалках и чердаках. Сейчас наступила очередь следующего поколения устройств отправиться в категорию «ретро». Многие из них верой и правдой служили человечеству десятилетия и даже столетия.

Какие привычные устройства по прогнозам ученых мы потеряем в ближайшем будущем — смотрите в галерее «Рамблера».