Место на чердаке: какие устройства скоро устареют

Промышленная революция началась в последней трети XVIII века. За 200 лет человечество прошло путь от первых примитивных станков до сложных машин, способных стабильно работать в космическом пространстве. Особенно быстро смена технологических эпох протекала на рубеже XX–XXI веков. Сложно поверить, но уже сейчас многие устройства устаревают, прежде чем добираются до полок магазинов. Впервые в нашей истории на Земле живут люди, которые помнят сразу несколько технологических циклов. Многие из нас помнят эпоху черно-белых телевизоров, кассетных аудиомагнитофонов, первых игровых приставок. В те годы сложно было поверить, что буквально через пару десятилетий все эти дорогие и модные девайсы будут пылиться на свалках и чердаках. Сейчас наступила очередь следующего поколения устройств отправиться в категорию «ретро». Многие из них верой и правдой служили человечеству десятилетия и даже столетия.

