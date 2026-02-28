$77.2791.3

Не слиплись: лучшие мемы о пельменях

Александр Котлеткин
18 февраля в мире отмечается День пельменей. Считается, что это невероятно вкусное и простое в приготовлении блюдо пришло к нам из Китая. Согласно исследованиям некоторых ученых, первые пельмени в Поднебесной слепили в 3600 году до нашей эры и подавали как лекарство от обморожения ушей. Сейчас трудно поверить, что блюдо обладает какими-либо лечебными свойствами, но само слово «пельмень» дословно переводится с языка пермских народов как «хлебное ухо».

Сейчас насчитывается множество начинок и способов приготовления пельменей. Традиционными считаются пельмени из говядины, свинины и иногда баранины. Кроме того, в северных регионах их могут подавать с олениной, рыбой и даже медвежатиной.

С особой любовью к этому блюду относятся жители Удмуртии. Считается, что именно оттуда продукт разошелся по всей стране. Ежегодно в Ижевске проводится Всемирный фестиваль пельменей. Он собирает около 100 тысяч гостей.

В честь Дня пельменей лучшие интернет-шутки об этом блюде — в галерее «Рамблера».