Прощайте деньги: лучшие мемы о 14 февраля

14 февраля во многих странах мира отмечается День святого Валентина или просто День всех влюбленных. В основе праздника лежит легенда о римском священнике, который вопреки указу римского императора Клавдия II проводил тайные венчания влюбленных пар. Жестокий тиран считал, что легионеры лучше сражаются на поле боя, если не обременены семьей. В конце концов власти узнали о деятельности Валентина и казнили его 14 февраля. В 496 году Папа Римский Геласий постановил прихожан отмечать день смерти священника.

День святого Валентина превратился в праздник влюбленных благодаря английским и французским поэтам XIV-XV веков, романтизировавшим памятную дату. Чуть позже возникла традиция писать любовные послания — валентинки. В XIX веке на День влюбленных стал оказывать влияние бизнес. Именно в это время появляется специализированная печатная продукция, упаковка в виде сердца, сладкие подарки.

Сегодня День святого Валентина пользуется наибольшей популярностью в США, Великобритании, Канаде и Австралии. Однако этот праздник также отмечается в Европе, Мексике, Аргентине, Южной Корее.

В России 14 февраля проходит более скромно. В основном праздник распространен в молодежной среде — старших классах, колледжах, высших учебных заведениях. День святого Валентина часто критикуют из-за коммерциализации и называют символом культурной глобализации.

Среди пользователей сети День влюбленных стал источником множества интернет-шуток.