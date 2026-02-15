$77.1991.56

От буфетчиц до муз: какими были советские стюардессы

Газета.Ru
Стюардесса Валентина Назарова, СССР, 1 сентября 1966 года
© Александр Невежин/РИА Новости
Бортпроводницы Лидия Цветкова и Галина Бибикова перед очередным рейсом, СССР, 1 августа 1975 года
© Великжанин Виктор, Созинов Витал/ТАСС
Стюардессы на танцевальных занятиях в Ленинградском авиатехническом училище гражданской авиации, СССР, 20 декабря 1984 года
© Игорь Гаврилов/РИА Новости
Стюардессы, принимающие участие в Международном конкурсе профессионального мастерства бортпроводников авиакомпаний социалистических стра в Будапеште Венгерской Народной Республики, СССР, 12 октября 1987 года
© Виктор Чернов/РИА Новости

Стюардесса самолета Ту-154 рейса Москва — Ашхабад Аия Бердыева, СССР, 1 июня 1981 года
© Борис Кауфман/РИА Новости
На борту пассажирского самолета Ту-104 во время транссибирского перелета, СССР, июль 1956 года
© Sovfoto/Universal Images Group/Getty Images
Стюардесса на крыле самолета, Международный аэропорт Шереметьево, СССР, 1 июля 1972 года
© А. Князев/РИА Новости
Стюардесса Татьяна Злобина в салоне самолета Як-42, СССР, 1 мая 1980 года
© Корзин Борис/ТАСС
Будущие стюардессы во время занятий в Москве, СССР, 1 марта 1965 года
© ТАСС

Стюардессы на аэродроме аэропорта Домодедово, СССР, 1 августа 1965 года
© Георгий Петрусов/РИА Новости
Стюардесса Аэрофлота в 1982 году
© Владимир Иванов/РИА Новости
Операционная сестра центра трансплантации почек Марина Пантюлевич (слева) и стюардесса Лидия Шапкина (справа) несут контейнер с донорской почкой в аэропорту Минска, БССР, 8 сентября 1984 года
© Юрий Иванов/РИА Новости
Победительница международного конкурса стюардесс социалистических стран Ирина Баженова, СССР, 1 ноября 1977 года
© Рудольф Алфимов/РИА Новости
Студентки факультета стюардесс Ленинградского авиатехнического училища гражданской авиации во время обучения, СССР, 1 октября 1984 года
© Игорь Гаврилов/РИА Новости

Бортпроводница Антонина Сизых угощает пассажиров виноградным соком во время полета самолета по маршруту Москва — Ленинград, 24 октября 1958 года
© Дмитрий Чернов/РИА Новости
Стюардесса Аэрофлота Инна Давкова во время прогулки в березовой роще перед рейсом, СССР, 4 сентября 1966 года
© А. Черняк/РИА Новости
Обслуживание пассажиров на борту пассажирского самолета ИЛ-62, СССР, 1 ноября 1981 года
© Владимир Иванов/РИА Новости
Бортпроводница Надежда Ткач во время прогулки перед рейсом, Международный аэропорт Шереметьево, СССР, 1 июля 1971 года
© Л. Носов/РИА Новости
Стюардесса на трапе самолета в аэропорту «Домодедово», СССР, 1 августа 1977 года
© С. Соловьев/РИА Новости

Во время отлета президента Франции Шарля де Голля и его супруги Ивонны де Голли из московского аэропорта Шереметьево, СССР, 27 июня 1966 года
© Василий Малышев/РИА Новости
Бортпроводницы в московском аэропорту Домодедово, СССР, 1 июня 1974 года
© Галина Кмит/РИА Новости
Генеральный Секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев перед вылетом из Гаваны в Москву, Аэропорт «Хосе Марти», Республика Куба, 3 февраля 1974 года
© Эдуард Песов/РИА Новости
Бортпроводница Елена Иванцова во время погрузки саженцев облепихи, произведенных научно-производственным объединением «Сады Алтая», в грузовой отсек пассажирского авиалайнера, Барнаул, Алтайский край, СССР, 1 июня 1991 года
© Садчиков Виктор/ТАСС
Бортпроводницы Н. Мергилидзе из Тбилиси (слева) и ее коллега из Эстонии А. Сазыкина в Тбилисском аэропорту, Грузинская ССР, 31 января 1978 года
© Венделин Юрий/ТАСС

Бортпроводницы Валентина Быковская и Лариса Рязанова перед отправлением в полет под командованием командира барнаульского авиаотряда Виктора Пацара, Алтайский край, СССР, 2 февраля 1990 года
© Садчиков Виктор/ТАСС
Бортпроводница Алма-Атинского авиапредприятия Гульнара Курбанходжаева, Алма-Атинский аэропорт, Казахская ССР, 26 января 1983 года
© Зинин Владимир, Попов Геннадий/ТАСС
Актер театра Рамаз Чхиквадзе (справа) раздает автографы стюардессам на борту самолета, СССР, 1 февраля 1983 года
© Рухадзе Анатолий/ТАС
Бортпроводница Ольга Квартальнова (вторая справа) знакомит своих коллег из венгерской авиакомпании «Малев» (слева направо) Немети Вираг, Пушкаш Тугошку и Эву Рац с аэропортом Шереметьево, СССР, 20 февраля 1985 года
© Яцина Владимир/ТАСС
Стюардессы «Аэрофлота» позируют возле самолета Туполев Ту-154Б советских авиалиний «Аэрофлот» в аэропорту Тбилиси, Республика Грузия, СССР, 13 сентября 1985 года
© Valentin Grebnev/Global Look Press

9 февраля в России отметили День работника гражданской авиации. Этот праздник появился совсем недавно — в 2013 году, — в отличие от профессий, связанных с пассажирскими перевозками.

Поначалу в авиации работали только мужчины, и только в 1930-х годах благодаря американской медсестре и лицензированному пилоту Эллен Черч до работы допустили женщин. В СССР первой стюардессой стала 20-летняя москвичка Эльза Городецкая, которая обслуживала пассажиров на рейсе Москва — Ашхабад. Правда, тогда такой профессии в Советском союзе не существовало, а потому в зарплатных ведомостях она была записана как буфетчица. При этом ее обязанности выходили далеко за рамки тех, которые есть у бортпроводниц сейчас: девушке приходилось самой закупать продукты, доставлять их на борт, готовить закуски и убирать салон.

«Самое главное было найти большущий чемодан. Чем он был больше — тем лучше. Это чтобы не возвращаться второй раз. Потом нужно было загрузить в него ложки, вилки, тарелки, стаканы и прочую мелочь. Ну и, конечно же, все продукты, купленные под строжайший отчет в ресторане аэропорта. Весил такой чемодан килограммов сорок. А я тащила его из ресторана в самолет...» — вспоминала Городецкая.

Со временем список обязанностей сократился, а отношение к профессии изменилось. В 1950-х быть стюардессой считалось престижно. Девушки, работающие в небе, получали хорошую зарплату: их оклад составлял 200–240 рублей, тогда как школьные учителя получали около 150. При этом и требования к бортпроводницам предъявлялись жесткие. Попасть в профессию было нелегко, однако диплом медика или психолога повышал шансы, как и знание английского. Немаловажным критерием была внешность.

«Нам читали лекции по культуре общения, эстетике, внешнему виду, вплоть до выступлений модельеров. То есть уровень подготовки был очень высоким», — рассказывала бортпроводница Валентина Драганова.

Несмотря на это, работать в авиации мечтали многие девушки. Одних мотивировали заграничные командировки, которые были практически единственным шансом посмотреть мир, других — высокая зарплата, третьих — романтика профессии.

Какими были советские стюардессы — в галерее «Газеты.Ru».