Раскрыто имя самой успешной звездной наследницы

Дочь Ванессы Паради и Джонни Деппа стала самой успешной звездной наследницей. Как сообщает журнал The Voice Mag, 26-летняя Лили-Роуз Депп заняла первое место по личному заработку среди отпрысков знаменитостей. Лили удалось не только построить успешную карьеру в модельном бизнесе, но и пробиться на большом экране. В портфолио актрисы уже 25 успешных кинопроектов.

Лили-Роуз Мелоди Депп родилась 27 мая 1999 года во Франции. Детские годы звездной наследницы прошли недалеко от Сен-Тропе. Позже семья переехала в Лос-Анджелес, где она закончила школу.

Первые роли Лили получила еще в юном возрасте при поддержке отца. Ее дебют на большом экране состоялся в 2014 году, когда она снялась в эпизодической роли продавщицы в ленте Кевина Смита «Бивень». Прорывной для Лили-Роуз стала роль Катарины в военно-исторической драме «Король Англии». Фильм вышел на экраны в 2019 году. В 2025 году Депп получила премию «Спутник» в номинации «Лучший актерский состав кинофильма» за «Носферату».

Один пост в соцсетях у Депп стоит больше 11 тысяч фунтов стерлингов (больше миллиона рублей по нынешнему курсу). На ее страницу подписаны более 8 млн подписчиков.

Как выглядит самая успешная звездная дочка мира — в галерее «Рамблера».