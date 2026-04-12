Главная воительница 90-х: как сложилась судьба легендарной Люси Лоулесс

Александр Котлеткин
Люси Лоулесс в телесериале «Удивительные странствия Геракла», 1995 год
Люси Лоулесс в телесериале «Зена — королева воинов», 1995 год
Люси Лоулесс в телесериале «Зена — королева воинов», 1995 год
Люси Лоулесс во время шоу на Бродвее, 1997 год
Люси Лоулесс в 2006 году
Люси Лоулесс в 2019 году
Люси Лоулесс в 2024 году
Люси Лоулесс в 2005 году
Фотография из соцсетей Люси Лоулесс
Фотография из соцсетей Люси Лоулесс
Фотография из соцсетей Люси Лоулесс
Фотография из соцсетей Люси Лоулесс
Фотография из соцсетей Люси Лоулесс
Новозеландскую актрису Люси Лоулесс называют одним из символов 90-х. Все благодаря фэнтезийному телесериалу «Зена — королева воинов» о похождениях суровой воительницы в эпоху Древней Греции. Лоулесс настолько вжилась в роль Зены, что стала ассоциироваться со своей героиней.

Люси Лоулесс родилась 29 марта 1968 года в городе Окленд, Новая Зеландия. Уже с детства будущая актриса отличалась бойцовским характером, ни в чем не уступая четырем старшим братьям. После окончания школы она поступила в Оклендский университет, но учеба не заладилась. Люси вместе с первым супругом Гартом отправилась путешествовать по всему миру, перебиваясь случайными заработками. В конце концов они устроились на золотой прииск в Австралии и работали там до 1988 года, когда у пары родилась дочь Дэйзи.

Жизнь Лоулесс резко переменилась после участия в конкурсе «Миссис Новая Зеландия-1989», в котором она одержала победу. Ее стали приглашать на съемки в рекламе, ток-шоу и небольшие кинопроекты.

В 1995 году Люси впервые появилась в образе Зены в телесериале «Удивительные странствия Геракла». Хотя воительница выступала на стороне зла, продюсеры проекта решили снять отдельный сериал о ее приключениях. Сначала на роль Зены утвердили Ванессу Эйнджел, но за два дня до начала съемок она заболела. У продюсеров не оставалось иного выбора, как пригласить на главную роль Лоулесс. Сериал «Зена — королева воинов» выходил на экраны в течение шести лет, став культовым для многих зрителей по всему миру.

Другой знаковой работой Люси стала роль Лукреции Батиат в телесериале «Спартак: Кровь и песок» и его продолжениях.

Как сейчас выглядит легендарная актриса — в галерее «Рамблера».

