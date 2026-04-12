Главная воительница 90-х: как сложилась судьба легендарной Люси Лоулесс

Новозеландскую актрису Люси Лоулесс называют одним из символов 90-х. Все благодаря фэнтезийному телесериалу «Зена — королева воинов» о похождениях суровой воительницы в эпоху Древней Греции. Лоулесс настолько вжилась в роль Зены, что стала ассоциироваться со своей героиней.

Люси Лоулесс родилась 29 марта 1968 года в городе Окленд, Новая Зеландия. Уже с детства будущая актриса отличалась бойцовским характером, ни в чем не уступая четырем старшим братьям. После окончания школы она поступила в Оклендский университет, но учеба не заладилась. Люси вместе с первым супругом Гартом отправилась путешествовать по всему миру, перебиваясь случайными заработками. В конце концов они устроились на золотой прииск в Австралии и работали там до 1988 года, когда у пары родилась дочь Дэйзи.

Жизнь Лоулесс резко переменилась после участия в конкурсе «Миссис Новая Зеландия-1989», в котором она одержала победу. Ее стали приглашать на съемки в рекламе, ток-шоу и небольшие кинопроекты.

В 1995 году Люси впервые появилась в образе Зены в телесериале «Удивительные странствия Геракла». Хотя воительница выступала на стороне зла, продюсеры проекта решили снять отдельный сериал о ее приключениях. Сначала на роль Зены утвердили Ванессу Эйнджел, но за два дня до начала съемок она заболела. У продюсеров не оставалось иного выбора, как пригласить на главную роль Лоулесс. Сериал «Зена — королева воинов» выходил на экраны в течение шести лет, став культовым для многих зрителей по всему миру.

Другой знаковой работой Люси стала роль Лукреции Батиат в телесериале «Спартак: Кровь и песок» и его продолжениях.

