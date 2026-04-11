От проекта для миллионеров до города-призрака: как выглядит Темз-Таун

В XXI веке Китай совершил огромный экономический скачок, превратившись из бедной аграрной страны в индустриального гиганта. Страна настолько разбогатела, что вошла в мировой топ по числу долларовых миллионеров.

В 2001 году застройщики разработали проект для обеспеченных граждан «Один город — девять стран», который должен был стать прорывом на рынке недвижимости. В 2006 году в 30 км от Шанхая в районе Сунцзян возник Темз-Таун. Проект был реализован в британском стиле, в классическом варианте которого смешаны тюдоровский и викторианский стили. Город украсили статуями Уинстона Черчилля, Джеймса Бонда, Гарри Поттера. На улицах установили легендарные красные телефонные будки. Центром Темз-Тауна стала неоготическая церковь Thames Church.

После начала продаж выяснилось, что состоятельных китайцев, в плане повседневной жизни, не особенно привлекает европейская архитектура. Многие воспринимали город только как площадку для прогулок и фотосессий. Кроме того, Темз-Таун не был соединен транспортными маршрутами с Шанхаем. Единственным способом добраться до мегаполиса оставался автомобиль. Но из-за пробок дорога могла занимать несколько часов. В результате амбициозный проект для миллионеров фактически превратился в город-призрак.

Как выглядит самый стильный город-призрак в мире — смотрите в галерее «Рамблера».