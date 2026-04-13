Витрина социализма: как выглядит Пхеньян

Александр Котлеткин
Повседневная жизнь в Пхеньяне
© Пелагия Тихонова/РИА Новости
Жители Пхеньяна на остановке общественного транспортра
Повседневная жизнь в Пхеньяне
Жители Пхеньяна на остановке общественного транспортра
Повседневная жизнь в Пхеньяне
Повседневная жизнь в Пхеньяне
Повседневная жизнь в Пхеньяне
Повседневная жизнь в Пхеньяне
Жители Пхеньяна на остановке общественного транспортра
Торговый киоск на одной из улиц Пхеньяна
Город Пхеньян
Улица "Сэпёр" (в переводе означает "яркая утренняя звезда") в Пхеньяне. Здесь построены жилые кварталы для семей военных, погибших в Курской области в ходе проведения СВО
Улица "Сэпёр" (в переводе означает "яркая утренняя звезда") в Пхеньяне. Здесь построены жилые кварталы для семей военных, погибших в Курской области в ходе проведения СВО 
Торговый киоск на одной из улиц Пхеньяна
Центральный зоопарк Пхеньяна
Теплица с бегониями Кимченирхва (гибридная бегония, сорт, выведенный в честь Ким Чен Ира) в Ботаническом саду в Пхеньяне
Вид на гостиницу Рюгён и окружающие кварталы в Пхеньяне
Ботанический сад в Пхеньяне
Город Пхеньян
Центральная библиотека Пхеньяна (Народный дворец учебы) на берегу реки Тэдонган
Вот уже более полувека КНДР остается одной из самых закрытых стран мира. Попасть в страну можно только по специальному разрешению или в составе туристической группы. После приезда к вам обязательно приставят гида, который будет строго следить за передвижением гостей.

Главным туристическим центром страны считается город Пхеньян. Многие путешественники отмечают, что столица КНДР скорее напоминает витрину мирового социализма, чем современный мегаполис. Город славится масштабной социалистической архитектурой и монументами, прославляющими идеи чучхе, лидеров КНДР и рабочего движения. Здесь царит абсолютная чистота, проспекты застроены новыми небоскребами, а по идеальным дорогам ездят автомобили, предоставленные государством. Пробок в городе нет, так как большинство населения передвигается на общественном транспорте.

Самым высоким зданием в Северной Корее считается гостиница Рюген. Строительство 330-метрового отеля пирамидальной формы началось в 1987 году. Из-за тяжелой экономической ситуации в КНДР работы много раз останавливались. Сейчас Рюген остается самым высоким пустующим отелем в мире.

О жизни обычных северокорейцев известно немного. Быт жителей Пхеньяна строго регламентирован. Рабочая неделя состоит из шести восьмичасовых рабочих дней. Также нередки переработки. В воскресенье корейцы любят ходить в гости, устраивать пикники и прогулки.