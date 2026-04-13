Витрина социализма: как выглядит Пхеньян

Вот уже более полувека КНДР остается одной из самых закрытых стран мира. Попасть в страну можно только по специальному разрешению или в составе туристической группы. После приезда к вам обязательно приставят гида, который будет строго следить за передвижением гостей.

Главным туристическим центром страны считается город Пхеньян. Многие путешественники отмечают, что столица КНДР скорее напоминает витрину мирового социализма, чем современный мегаполис. Город славится масштабной социалистической архитектурой и монументами, прославляющими идеи чучхе, лидеров КНДР и рабочего движения. Здесь царит абсолютная чистота, проспекты застроены новыми небоскребами, а по идеальным дорогам ездят автомобили, предоставленные государством. Пробок в городе нет, так как большинство населения передвигается на общественном транспорте.

Самым высоким зданием в Северной Корее считается гостиница Рюген. Строительство 330-метрового отеля пирамидальной формы началось в 1987 году. Из-за тяжелой экономической ситуации в КНДР работы много раз останавливались. Сейчас Рюген остается самым высоким пустующим отелем в мире.

О жизни обычных северокорейцев известно немного. Быт жителей Пхеньяна строго регламентирован. Рабочая неделя состоит из шести восьмичасовых рабочих дней. Также нередки переработки. В воскресенье корейцы любят ходить в гости, устраивать пикники и прогулки.