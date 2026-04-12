Как живет самая высокая женщина в мире

29-летняя турчанка Румейса Гелги считается самой высокой женщиной в мире. Ее рост, согласно Книге рекордов Гиннесса, составляет 215,16 см.

Румейса начала аномально расти еще в младенчестве из-за редкого заболевания — синдрома Уивера. Девушке пришлось перенести множество хирургических операций, в том числе исправление врожденного порока сердца и сколиоза. Гелги обычно передвигается в инвалидном кресле или на ходунках.

Несмотря на проблемы со здоровьем самой высокой девушке в мире удалось стать фронтенд-разработчиком. В 2022 году Румейса впервые в жизни отправилась в путешествие из Стамбула в Сан-Франциско. Ради нее авиакомпания Turkish Airlines убрала шесть рядов кресел с одного из своих самолетов. Гелги летела лежа.

В 2024 году в Лондоне состоялась ее встреча с самой маленькой женщиной в мире — 30-летней индийской актрисой Йоти Амгэ, рост которой составляет всего 62,8 см. Они быстро нашли общий язык, хотя признались, что им трудно было смотреть друг другу в глаза. Рекордсменки провели время за чаепитием и обсуждением общих тем и увлечений.

Кадры из жизни самой высокой женщины в мире — в галерее «Рамблера».