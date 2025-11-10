«Галя, борщ!»: Лучшие шутки о самом популярном супе страны

10 ноября в России отмечается День одного из самых популярных супов национальной кулинарии — борща. Это блюдо стало настоящим символом страны и традиционно входит во все гастрономические путеводители для иностранных туристов.

В честь праздника интернет-портал Life.ru провел опрос среди россиян о том, как они относятся к популярному блюду. Оказалось, что для 40% наших соотечественников борщ — это не просто еда, а настоящее воплощение тепла и заботы, а для каждого пятого (19%) — вкус детства и семейных воспоминаний.

Большинство опрошенных (76%) едят борщ как минимум раз в месяц, а 22% употребляют его еженедельно. В качестве заправки чаще всего используется сметана. Другими популярными дополнениями к супу стали свежая зелень (50%), ломтик черного хлеба с горчицей или хреном (49%), сало (42%), пампушки с чесноком (34%).

В Сети борщ уже давно стал невольным героем интернет-шуток на самые разные случаи жизни. Наиболее популярные мемы — в галерее «Рамблера».