Тигран Кеосаян (4 января 1966 — 26 сентября 2025) 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Тигран Кеосаян и певец Филипп Киркоров во время съемок новогодней программы на телеканале СТС, 2003 год 
© Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Тигран Кеосаян и актриса Алена Хмельницкая, 2007 год 
© Алексей Никольский/РИА Новости
Тигран Кеосаян на своем ретро-автомобиле «Мерседес» на Воробьевых горах во время автопробега, 2006 год 
© Михаил Фомичев/ТАСС

Тигран Кеосаян и актер Александр Цекало на съемках новогодней программы на телеканале СТС, 2003 год 
© Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Тигран Кеосаян и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) на «пионерских чтениях» о моде в торговом комплексе ГУМ в Москве, 2013 год 
© Валерий Левитин/РИА Новости
Телеведущие Леонид Якубович и Тигран Кеосаян перед началом церемонии награждения победителей конкурса «ТЭФИ-2007» в номинациях категории «Профессия» 
© Григорий Сысоев/ТАСС
Тигран Кеосаян с дочерью Александрой (слева направо) и актер Игорь Угольников с супругой Аллой (справа налево) на премьере фильма режиссера Джаника Файзиева «Август. Восьмого» в кинотеатре «Пушкинский», 2012 год 
© Валерий Мельников/РИА Новости
Адвокат Павел Астахов и Тигран Кеосаян перед началом допроса в прокуратуре ЦАО в связи с подозрением в разжигании режиссером межнациональной розни, 2007 год 
© Виталий/ Белоусов/ТАСС

Тигран Кеосаян, ведущая информационно-аналитической программы «Воскресное Время» Ирада Зейналова и телеведущая Софико Шеварднадзе (слева направо) на пионерских чтениях журнала «Русский пионер» в ресторане-караоке «Барри Уайт», 2013 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Тигран Кеосаян и телеведущий Игорь Верник на церемонии награждения победительниц конкурса «Самая стильная в России» в Новинском Пассаже, 2006 год 
© Александр Саверкин/ТАСС
Тигран Кеосаян и актриса Ирина Розанова во время премьеры фильма «Крымский мост. Сделано с любовью!» в концертном зале «Зарядье» в Москве, 2018 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Тигран Кеосаян и телеведущий Иван Ургант (слева направо) - ведущие первой Fashion-церемонии «DRESS-CODE» в Новинском пассаже, 2007 год 
© Юрий Машков/ТАСС
Тигран Кеосаян и певец Гарик Сукачев, озвучивший Серого Волка в анимационном фильме «Правдивая история Красной Шапки», перед премьерой мультфильма в кинотеатре «Горизонт», 2006 год 
© Михаил Фомичев/ТАСС

Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян официально стали мужем и женой 3 марта — брак был зарегистрирован в одном из ЗАГСов Москвы. У пары трое детей 
© _m_simonyan_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян перед началом пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», 2024 год 
© Кристина Кормилицына/РИА Новости
Тигран Кеосаян на «Пионерских чтениях» в театре «Современник», 2018 год 
© Нина Зотина/РИА Новости
Тигран Кеосаян и официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на XXV Петербургском международном экономическом форуме, 2022 год 
© Александр Кряжев/РИА Новости
Тигран Кеосаян во время премьеры своего фильма «Заяц над бездной» в кинотеатре «Пушкинский», 2006 год 
© Михаил Фомичев/ТАСС

Режиссер Тигран Кеосаян во время прощания с Владимиром Сунгоркиным, 2022 год 
© Валерий Шарифулин/ТАСС

Режиссер Тигран Кеосаян умер ночью 26 сентября не приходя в сознание, об этом сообщила его супруга Маргарита Симоньян.

«Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю», — написала она.

Кеосаян 4 января отпраздновал свой 59-й день рождения, но через несколько дней стало известно, что в конце декабря 2024 года он пережил клиническую смерть и впал в кому. В этом состоянии он пробыл более 9 месяцев.

«У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце», — написала Симоньян.

Мать Кеосаяна два года назад потеряла своего старшего сына. В 2008 и 2010 годах у Тиграна Кеосаяна уже были инфаркты.

Тигран Кеосаян родился в семье режиссера и актрисы. Его отец снял «Неуловимых мстителей». Он решил продолжить семейную династию и выучился на режиссера во ВГИКе. Во время учебы Кеосаян начал дружить с однокурсником — режиссером Федором Бондарчуком, они вместе занимались производством музыкальных клипов и рекламных роликов.

Кеосаян прославился фильмами «Бедная Саша», «Ландыш серебристый», «Заяц над бездной».

У режиссера остались пятеро детей. Две дочери от брака с актрисой Аленой Хмельницкой и две дочери и сын от брака с Маргаритой Симоньян.