Эрнст, Шипенко, Синюков: кто пришел проститься с Борисом Юханановым

В Москве простились с художественным руководителем «Электротеатра Станиславский» Борисом Юханановым. Церемонию организовали на сцене театра. Там установили портрет режиссера, гроб с его телом и венки.

Почтить память режиссера пришли его родные, коллеги, ученики и поклонники, многие из них принесли цветы. В ожидании начала церемонии перед театром образовалась очередь.

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский назвал Юхананова «звездой неофициального искусства обеих столиц». Он подчеркнул, что режиссер был одним из основателей «параллельного кино» и «документалистом новой художественной реальности».

Юхананов родился в Москве 30 сентября 1957 года. Окончил Институт искусств в Воронеже (1979), а также режиссерский курс под руководством Анатолия Эфроса и Анатолия Васильева в ГИТИСе (1986). В 1985-м создал первую в СССР независимую театральную группу «Театр-Театр».

В число его видеоработ входят «Видеороман в 1000 кассет. Сумасшедший принц» (1986–1993), «Неуправляемый ни для кого» (1995), «Да! Дауны...» (1997), «Назидание» (2017), «Безумный ангел Пиноккио» (2024).

С 2013 года Юхананов возглавлял «Электротеатр Станиславский».